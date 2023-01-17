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台灣雙子二重奏 2/1甘迺迪中心首演

記者王福權／華盛頓報導
台灣雙子精彩打擊二重奏。（取自雙子二重奏臉書）
台灣雙子精彩打擊二重奏。（取自雙子二重奏臉書）

由台灣、享譽打擊樂壇的雙胞胎兄弟所組成的雙子二重奏(Twincussion Duo)，2月1日將在華府甘迺迪藝術表演中心演出，演出曲目橫跨古典、現代、電音、民謠、極簡主義等風格，包括「經典再現」、「雙子精神」、「古體擊用」、「台灣故事」四大主題。

雙子二重奏由雙胞胎兄弟擊樂演奏家簡任廷、簡任佑組成，他們2010年成軍，獲得北藝大音樂比賽室內樂比賽優勝後，雙人的演出足跡遍及台灣及世界各地；他們以雙胞胎獨特的演奏魅力、專業音樂性和高展技兼具的風格，獲邀到許多音樂節與工作坊演出。

雙胞胎兄弟簡任廷、簡任佑組成的雙子二重奏，2月1日將到甘迺迪中心演出。（甘迺迪中...
雙胞胎兄弟簡任廷、簡任佑組成的雙子二重奏，2月1日將到甘迺迪中心演出。（甘迺迪中心提供）

作為近幾年代表台灣在世界各地打擊樂壇嶄露頭角的青年擊樂團體，他們累積了許多屬於自己的經典曲目，二人與2018在丹麥皇家音樂學院獲打擊樂最高文憑 (演奏博士)，現擔任歐洲山葉樂器打擊樂器代言人、美國雙子打擊樂團團長及音樂總監。

雙子二重奏此次獲選美國國務院「中央舞台」(Center Stage)第6季巡演計畫藝術家，今年初來美巡演一個月，首站即為2月1日晚6時，在華府甘迺迪表演藝術中心Millennium Stage的演出，節目長度1小時，這也是他們首次在大華府巡演。該演出為免費索票入場，18日起開放索票，詳情可登錄：https://bit.ly/3QPRqDa

雙子二重奏曾獲許多重要打擊樂獎項，2016年獲義大利擊樂大賽重奏組冠軍，2018年3月獲紐約古典音樂金獎室內樂首獎並赴紐約卡內基廳演出，6月獲丹麥皇家音樂學院獨奏家比賽首獎，受邀在丹麥前廣播交響廳演出，並獲歐洲伊德亞基金會贊助優秀青年藝術家獎學金。

享譽打擊樂壇的雙子二重奏。（雙子二重奏官網）
享譽打擊樂壇的雙子二重奏。（雙子二重奏官網）

他們除了常於台灣舉辦獨奏會外，2019年3月受邀至波蘭國家打擊樂節暨工作坊演出，5月於西班牙特內理費現代音樂節演出，6月受邀與丹麥管樂團於哥本哈根蒂沃里花園音樂廳演出協奏曲，11月舉辦雙子美國大學巡迴演出講座，2020年2月於北歐脈動打擊樂節演出獲得當地打擊樂界熱烈迴響。

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