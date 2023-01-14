我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

維州師中彈前 學校職員已知男童攜槍到校

記者張筠／維州報導

維州波特紐斯市(Newsport News)公校官員12日表示，六歲男童向老師開槍前，部分公校教職員就已知道該男孩帶槍到學校，社區質疑既然校方知情，為何沒有及時應對來避免發生槍擊案。

紐波特紐斯市公校教育總監派克(George Parker)12日晚在一場專門開放給家長的線上會議中表示，Richneck小學的六歲男童向25歲女教師澤溫爾(Abby Zwerner)開槍前，至少一名教職員工就已得知該男孩帶了武器，不過校方和執法人員尚未公布更多細節，包括為何教職人員沒有及時沒收武器，阻止槍擊案發生。

紐波特紐斯市公校教委會主席斯洛斯勞(Lisa Surles-Law)說，該市將在所有學校加裝金屬探測器，首先就從Richneck小學開始。

澤溫爾6日在授課時被六歲男童開槍射傷，手和胸部上方中槍致重傷，目前仍在醫院治療，情況已穩定；警方表示該男孩有意朝教師開槍，使用的是其母親合法購買的武器，男童已接受精神鑑定，目前被緊急拘留監護。

維州法律禁止民眾將上膛的槍枝放在14歲以下兒童或青少年可觸及的地方，違法者可判輕罪。

公校 波特 維州

上一則

華府冬季餐廳周 270商家1/16推特色餐

下一則

伊州議會通過 保護外州墮胎者免遭跨州訴訟

延伸閱讀

校園變狼窩 芝公校逾300教職員性騷學生

校園變狼窩 芝公校逾300教職員性騷學生
維州亞裔社區1/14歡慶金兔年 節目豐富多采

維州亞裔社區1/14歡慶金兔年 節目豐富多采
向女教師開槍 維州6歲童接受精神鑑定

向女教師開槍 維州6歲童接受精神鑑定
維州6歲童射傷女師 前校董：她熱愛工作、愛護學生

維州6歲童射傷女師 前校董：她熱愛工作、愛護學生
被6歲童槍擊女老師 學校前董事：她熱愛工作、愛護孩子

被6歲童槍擊女老師 學校前董事：她熱愛工作、愛護孩子

熱門新聞

隨著致命的禽流感繼續侵襲美國各地的家禽，雞蛋價格在新的一年預計仍將保持高位。(特派員黃惠玲／攝影)

蛋蛋危機新年持續 1箱雞蛋漲破80元天價 中餐業者叫苦

2023-01-09 10:59
「Dave & Buster's」創辦人之一的柯利。(Legacy.com)

Dave & Buster's創始人柯利 舉槍自盡

2023-01-08 12:47
阿州奧本謀殺案的兩位宣家遺孤。(親友提供)

華人遺孤成「阿州資產」 親友竟無探視權 斥法官惡魔行徑

2023-01-13 11:39
艾利芙獨立學區28歲華裔教師段溫蒂（Wendy Duan，音譯），在自家後院遭殺害。（Alief ISD推特）

休士頓28歲華裔教師 疑遭家暴喪生

2023-01-10 11:45
華府教師安德森(Keenan Anderson)近日到加州探親，因一起車禍和涉嫌酒後駕車，被洛杉磯警方攔下時拒捕，隨後被警察電擊數次，最終在醫院心臟驟停去世。圖取自影片截圖

華府教師拒捕 遭洛杉磯警方電擊數次致死

2023-01-13 15:12
最新報告指出，芝加哥2022年每名駕駛的塞車時間平均達155小時，高居全美之冠。(特派員黃惠玲／攝影)

全美「堵」城是它 駕駛1年塞155小時 浪費95億時間成本

2023-01-11 11:11

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款