維州師中彈前 學校職員已知男童攜槍到校

維州 紐波特 紐斯市(Newsport News)公校 官員12日表示，六歲男童向老師開槍前，部分公校教職員就已知道該男孩帶槍到學校，社區質疑既然校方知情，為何沒有及時應對來避免發生槍擊案。

紐波特紐斯市公校教育總監派克(George Parker)12日晚在一場專門開放給家長的線上會議中表示，Richneck小學的六歲男童向25歲女教師澤溫爾(Abby Zwerner)開槍前，至少一名教職員工就已得知該男孩帶了武器，不過校方和執法人員尚未公布更多細節，包括為何教職人員沒有及時沒收武器，阻止槍擊案發生。

紐波特紐斯市公校教委會主席斯洛斯勞(Lisa Surles-Law)說，該市將在所有學校加裝金屬探測器，首先就從Richneck小學開始。

澤溫爾6日在授課時被六歲男童開槍射傷，手和胸部上方中槍致重傷，目前仍在醫院治療，情況已穩定；警方表示該男孩有意朝教師開槍，使用的是其母親合法購買的武器，男童已接受精神鑑定，目前被緊急拘留監護。

維州法律禁止民眾將上膛的槍枝放在14歲以下兒童或青少年可觸及的地方，違法者可判輕罪。