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馬州9歲女孩 發現1500萬年前巨齒鯊化石

記者張筠／馬州報導
茉莉去年聖誕節發現巨齒鯊的牙齒(一排左一)，山普森的兩個女兒都對尋找沙魚牙齒很感興趣。（山普森提供）
茉莉去年聖誕節發現巨齒鯊的牙齒(一排左一)，山普森的兩個女兒都對尋找沙魚牙齒很感興趣。（山普森提供）

馬州九歲女孩茉莉(Molly)去年聖誕節當天，在家附近的海灘邊發現數百萬年前已滅絕巨齒鯊(megalodon)的化石，根據指出，茉莉發現與她手掌差不多大小約5吋的牙齒化石，至少已經有1500萬年歷史。

學者表示，巨齒鯊生活在2300至360萬年前，游泳速度和捕食能力超過如今的任何沙魚，堪稱「跨洋超級掠食者」，從該牙齒大小判斷，這隻巨齒鯊身長應在45至50吋。

巨齒鯊已滅絕，生活在23至360萬年前，堪稱「跨洋超級掠食者」。（澳大利亞博物館...
巨齒鯊已滅絕，生活在23至360萬年前，堪稱「跨洋超級掠食者」。（澳大利亞博物館提供）

茉莉的母親山普森(Alicia Sampson)在社交平台上分享此故事，她表示，女兒茉莉和娜塔麗(Natalie)去年想要的聖誕禮物是隔熱涉水衣(insulated chest wader)，因為她們希望能「像專業人員去更遠的水域尋找沙魚牙齒」，她們的父親布魯斯(Bruce)是一名專業的化石研究員。

「聖誕節當天女兒們吃完早飯就急匆匆的穿上涉水衣和父親出門」，山普森回憶，當天只有華氏10度，「冷得很，但正好退潮，是很適合尋找化石的一天」，茉莉出發時還興致勃勃的說「我要找到巨齒鯊！」

「當天上午10時，她真的找到與她手掌一樣大的巨齒鯊化石」，山普森說，茉莉在水位及膝的地方找到這個5吋長的化石，「雖然全身溼透，但一切都很值得」，山普森也後悔當天沒與女兒同去，「真想親眼看她當時興高采烈的神情，這肯定是她最難忘的聖誕禮物。」

Calvert海洋博物館證實該化石的歷史與真實性，並給茉莉「未來的古生物學家」的稱號，茉莉的父親布魯斯從小就在奇薩皮克灣(Chesapeake Bay)搜尋化石，他也一直夢想能發現巨大的沙魚牙齒，如今女兒替他完成夢想。

九歲的茉莉如今已找到逾400個魚類牙齒化石，大小各異，該博物館古生物學者古德福瑞(Stephen Godfrey)說，巨齒鯊已滅絕，牠曾是世界上最大的沙魚，也是海洋中最大的捕食者之一，能捕捉任何鯨魚和海豚，「牠們非常凶猛，很多鯨魚和海豚的化石上都有巨齒鯊的牙齒鑿痕。」

從該化石的牙根尺寸判斷，這是巨齒鯊上顎左邊的一顆牙，該沙魚可能長45至50吋；根據澳大利亞博物館，巨齒鯊生活在2300至360萬年前，可以長至66吋多，尺寸是一般大白鯊的三倍。

去年生物學者們通過3D技術研究巨齒鯊，發現牠們游泳速度和捕食能力都比當今任何沙魚更強，堪稱「跨洋超級掠食者」。

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