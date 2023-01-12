國家動物園預約門票制不便民 眾議員要求調整

華府國家動物園門票免費，但民眾須先從網上預約。（記者張筠╱攝影）

華府特區 聯邦眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)10日要求國家動物園 (National Zoo)調整門票政策，目前動物園門票免費，但參觀者須按時間預約，導致許多不便，諾頓致信要求動物園園長史密斯(Brandie Smith)在20日前解答堅持執行該項規定的原因。

諾頓說，應該讓華府民眾和遊客應更便利參觀動物園，「預約門票的作法恐怕會削減參觀人數，尤其是無法上網或臨時想走訪動物園的遊客十分不便」。

史密森尼協會旗下現有四分之一的博物館和其他文娛組織，要求民眾按時段預約門票，國家動物園為其中之一，動物園在新冠疫情 初期關閉，2020年7月部分重啟，後因疫情反覆2021年再次關閉，同年5月重開至今，動物園至今仍要求民眾上網訂票，以控制入園人數。

雖然史密森尼協會曾抱怨因員工和志願者不足，各機構只能在有限的時間內開放，不過國家動物園和大多數博物館都已恢復至疫情前的運營時間。

諾頓呼籲史密斯重新評估動物園要求預約門票的必要性，並提議動物園考慮為無法上網的訪客提供另外的門票渠道，確保公平。

這已不是諾頓首次質疑聯邦機構的門票政策，2015年12月國家動物園曾縮短運營時間，引發當地民眾不滿，諾頓要求時任園長凱利(Dennis Kelly)向華府居民讓步，2022年秋天，諾頓還曾要求動物園附近的Rock Creek公園延長自行車道開放時間。