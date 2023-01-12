我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖行、噴水驅趕街友畫面瘋傳 舊金山知名藝廊老闆挨轟

王思聰驚傳在上海「圍毆路人」被抓 因不滿被拍照

國家動物園預約門票制不便民 眾議員要求調整

記者張筠／華盛頓報導
華府國家動物園門票免費，但民眾須先從網上預約。（記者張筠╱攝影）
華府國家動物園門票免費，但民眾須先從網上預約。（記者張筠╱攝影）

華府特區聯邦眾議員諾頓(Eleanor Holmes Norton)10日要求國家動物園(National Zoo)調整門票政策，目前動物園門票免費，但參觀者須按時間預約，導致許多不便，諾頓致信要求動物園園長史密斯(Brandie Smith)在20日前解答堅持執行該項規定的原因。

諾頓說，應該讓華府民眾和遊客應更便利參觀動物園，「預約門票的作法恐怕會削減參觀人數，尤其是無法上網或臨時想走訪動物園的遊客十分不便」。

史密森尼協會旗下現有四分之一的博物館和其他文娛組織，要求民眾按時段預約門票，國家動物園為其中之一，動物園在新冠疫情初期關閉，2020年7月部分重啟，後因疫情反覆2021年再次關閉，同年5月重開至今，動物園至今仍要求民眾上網訂票，以控制入園人數。

雖然史密森尼協會曾抱怨因員工和志願者不足，各機構只能在有限的時間內開放，不過國家動物園和大多數博物館都已恢復至疫情前的運營時間。

諾頓呼籲史密斯重新評估動物園要求預約門票的必要性，並提議動物園考慮為無法上網的訪客提供另外的門票渠道，確保公平。

這已不是諾頓首次質疑聯邦機構的門票政策，2015年12月國家動物園曾縮短運營時間，引發當地民眾不滿，諾頓要求時任園長凱利(Dennis Kelly)向華府居民讓步，2022年秋天，諾頓還曾要求動物園附近的Rock Creek公園延長自行車道開放時間。

動物園 華府特區 疫情

上一則

犬類流感增 蒙郡籲：少去狗公園

下一則

拼寫錯誤、姓名顛倒…華府韓戰紀念牆戰士姓名錯誤百出

延伸閱讀

去年全美18天災奪474命 損失1650億元

去年全美18天災奪474命 損失1650億元
迪士尼「風中奇緣」寶嘉康蒂原型 竟是愛德華諾頓祖先

迪士尼「風中奇緣」寶嘉康蒂原型 竟是愛德華諾頓祖先
十大新聞之九 矽谷縣警長 爆貪腐醜聞被撤

十大新聞之九 矽谷縣警長 爆貪腐醜聞被撤
崇拜科州同志酒吧槍擊兇嫌 想仿酒吧槍案 明州男犯前被捕

崇拜科州同志酒吧槍擊兇嫌 想仿酒吧槍案 明州男犯前被捕
重建信任 勞郡公校臨時教育總監上任

重建信任 勞郡公校臨時教育總監上任

熱門新聞

隨著致命的禽流感繼續侵襲美國各地的家禽，雞蛋價格在新的一年預計仍將保持高位。(特派員黃惠玲／攝影)

蛋蛋危機新年持續 1箱雞蛋漲破80元天價 中餐業者叫苦

2023-01-09 10:59
「Dave & Buster's」創辦人之一的柯利。(Legacy.com)

Dave & Buster's創始人柯利 舉槍自盡

2023-01-08 12:47
艾利芙獨立學區28歲華裔教師段溫蒂（Wendy Duan，音譯），在自家後院遭殺害。（Alief ISD推特）

休士頓28歲華裔教師 疑遭家暴喪生

2023-01-10 11:45
芝加哥北區大學預科高中為伊州最佳高中之一，入學申請競爭激烈。(北區高中臉書)

謊報地址 芝菁英高中生判賠5.6萬元學費

2023-01-06 11:43
最新報告指出，芝加哥2022年每名駕駛的塞車時間平均達155小時，高居全美之冠。(特派員黃惠玲／攝影)

全美「堵」城是它 駕駛1年塞155小時 浪費95億時間成本

2023-01-11 11:11
嫌犯自備大型垃圾桶搜刮名店商品。(芝警局影片截圖)

自備垃圾桶狂掃貨 芝城再現打砸搶 名店連遭殃

2023-01-05 12:04

超人氣

更多 >
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態