華府男子槍殺偷車少年 議員要求問責相關人員

布萊克7日在Quincy街附近被槍殺，民眾近日在案發地點用鮮花和卡片紀念他。（美聯社）

近日一名華府 男子因看到13歲青少年試圖闖進並搶走他的車，因此向該青少年開槍致其死亡，華府立法者10日敦促執法官員加速此案調查，並稱任何財產都不足以用性命交換，要求問責相關人員。

案件發生7日清晨4時發生於Quincy街1000號，警方表示，一名男子看到13歲的布萊克(Karon Blake)試圖闖進他的車，因此向布萊克開槍，布萊克隨後在醫院身亡。

華府市議員派克(Zachary Parker)已和警方及布萊克的家人溝通，他隨後發表聲明稱，社區民眾有權了解案件細節，敦促華府警方和檢察長加速調查並公布結果，問責相關人員，「在任何情況下，任何車輛或財產都不足以用生命交換。」

警方尚未公布開槍男子的身分，但表示他在配合調查，警方到場時，看到開槍男子在替中槍的布萊克實施心肺復甦(CPR)，但布萊克後來送醫仍不治；華府警員近日將與社區民眾對話，了解案發前後的更多細節，有民眾說，當晚聽見四至五聲槍響，隨後看到兩名青少年逃跑。

布萊克是Brookland中學的學生，該校校長理查德森(Kerry Richardson)稱他「熱愛時尚 和足球 ，是一名安靜而充滿好奇心的學生。」