費郡公校延遲通知獎學金 維州擴大調查

維州 檢察長邁爾斯(Jason Miyares)9日宣布，針對費郡公校 延遲通知學生獲獎學金而影響升學的問題，將擴大把全郡學校都將列入調查範圍，此外，邁爾斯也公布，會另外啟動針對北維州湯瑪斯傑弗遜高中(簡稱TJ高中)的調查，了解該校招生 改革是否違反州法。

上周TJ高中部分學生家長投訴學校，稱學校延遲通知261名學生獲得國家優秀獎學金項目(National Merit Scholarship Program)的榮譽，可能因此導致學生在申請大學時錯失提供上述信息的良機，家長藉此抨擊該校並要求校領導下台，維州州長楊京(Glenn Youngkin)隨後表態，批評此事似乎是「有意為之」，要求邁爾斯徹查。

邁爾斯日前以TJ高中「可能存在違反維州民眾人權的歧視行為」為由，啟動對該校的調查，隨後Chantilly的Westfield高中和McLean的Langley高中校長相繼公開致歉，承認他們也發生延遲通知學生獲獎學金情形；有鑑於此，邁爾斯9日宣布擴大調查，全郡的所有學校都將列入範圍，「我們擔心還有更多學校，存在這種類似損害民眾權益的行為。」

費郡公校系統教育總監雷德(Michelle Reid)今(10日)晚將與Langley高中和Westfield高中的家長對話。

費郡公校系統(FCPS)上周表示，延遲通知學生獲獎的原因是人為錯誤造成，並表示將展開獨立調查，也會配合州府的所有工作，邁爾斯9日致信FCPS表示，延遲或隱瞞通知「都可能構成非法歧視」，州檢察辦公室將了解此行為是否與族裔或文化背景有關。

邁爾斯也表示，將另外啟動調查，研究TJ高中的最新招生方式是否違反維州針對「磁性高中」(magnet school)的法律。

國家優秀獎學金計畫自1955年開始，旨在表彰學業成績優秀的學生，每年約有150萬名高中生參加，學生一般在9月收到獲獎通知，但根據TJ高中發布的聲明，2022年由於「一次失誤」，該校261位學生直到秋末才被告知獲獎，當時已經來不及將獲獎信息寫入大學申請。