我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國停發韓公民短期簽證 反擊南韓加嚴入境檢疫

專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

胡適與中國新文化運動 季肇瑾華府開講

記者王稚融／馬州報導

華府作家協會副會長季肇瑾近日發表「胡適與中國新文化運動」演講，闡述胡適在白話文及新文化運動中的角色，在東西文化論戰中的觀點立場，以及與當代文學、哲學及政治家間的關係，吸引全國近70文友參加。

他表示，2022年是胡適去世60周年，12月17日適逢他131周年誕辰紀念，意義深遠；胡適一生研究廣泛，更曾表示「哲學是我的職業、文學是我的娛樂，政治只是我一種忍不住的努力」，由於他在中國文學及思潮上破舊留新，與當代文學、哲學、政治家蔡元培、李大釗、陳獨秀、魯迅、梁啟超互動，均帶來深遠影響。

季肇瑾說，胡適提倡民主和科學的新思想，推動五四運動的發展，提倡白話詩；作為一名書生政治家，胡適主張多研究問題，少談主義，一語道破中國最大的敵人是貧窮、愚昧、貪污，阻礙中國強大的從不是別人，而是自己。他這求真和自由主義的政治思想，也導致日後與蔣介石和毛澤東等政治家的分分合合，甚至遭批鬥。

胡適雖然評價自己「平生大過，在求博而不求精」，但其才華淵博，在文化、思想、學術和政治上都有重要地位，他的一生可說是中國近代學術發展的縮影。

華府

上一則

休士頓蛋價 較去年漲逾一倍

下一則

因應校園性侵 維州勞郡公校推動改革

延伸閱讀

翻譯1984、動物農莊…港作家劉紹銘也走了

翻譯1984、動物農莊…港作家劉紹銘也走了
子平八字命理哲學研習 1/7 阿市天信佛堂開課

子平八字命理哲學研習 1/7 阿市天信佛堂開課
「智慧的燈」連載 胡適也追看…作家華嚴百歲病逝

「智慧的燈」連載 胡適也追看…作家華嚴百歲病逝
葛優母親、上海科華生物創始人唐偉國…又一批名人離世

葛優母親、上海科華生物創始人唐偉國…又一批名人離世
華府作協12/17談胡適與中國新文化運動

華府作協12/17談胡適與中國新文化運動

熱門新聞

失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

2023-01-03 12:41
隨著致命的禽流感繼續侵襲美國各地的家禽，雞蛋價格在新的一年預計仍將保持高位。(特派員黃惠玲／攝影)

蛋蛋危機新年持續 1箱雞蛋漲破80元天價 中餐業者叫苦

2023-01-09 10:59
麥當勞全外帶店，民眾評價兩極。（麥當勞提供）

麥當勞開全自助店 恐致數百萬人失業

2023-01-03 12:55
「Dave & Buster's」創辦人之一的柯利。(Legacy.com)

Dave & Buster's創始人柯利 舉槍自盡

2023-01-08 12:47
賽義德在監獄中參加喬治城大學的課程，完成兩學期的學分。如今重獲自由後，他以全職助理的身分來到喬治城大學。（喬治城大學提供）

冤獄20年重獲自由 他赴喬治城大學任職 受害人家屬憤怒

2023-01-03 12:20
現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18

超人氣

更多 >
18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝
消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼

美智庫兵推台海戰爭 美軍慘勝台灣一片淒涼