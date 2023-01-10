胡適與中國新文化運動 季肇瑾華府開講

華府 作家協會副會長季肇瑾近日發表「胡適與中國新文化運動」演講，闡述胡適在白話文及新文化運動中的角色，在東西文化論戰中的觀點立場，以及與當代文學、哲學及政治家間的關係，吸引全國近70文友參加。

他表示，2022年是胡適去世60周年，12月17日適逢他131周年誕辰紀念，意義深遠；胡適一生研究廣泛，更曾表示「哲學是我的職業、文學是我的娛樂，政治只是我一種忍不住的努力」，由於他在中國文學及思潮上破舊留新，與當代文學、哲學、政治家蔡元培、李大釗、陳獨秀、魯迅、梁啟超互動，均帶來深遠影響。

季肇瑾說，胡適提倡民主和科學的新思想，推動五四運動的發展，提倡白話詩；作為一名書生政治家，胡適主張多研究問題，少談主義，一語道破中國最大的敵人是貧窮、愚昧、貪污，阻礙中國強大的從不是別人，而是自己。他這求真和自由主義的政治思想，也導致日後與蔣介石和毛澤東等政治家的分分合合，甚至遭批鬥。

胡適雖然評價自己「平生大過，在求博而不求精」，但其才華淵博，在文化、思想、學術和政治上都有重要地位，他的一生可說是中國近代學術發展的縮影。