湯瑪斯傑佛遜高中延遲通知獲獎 家長擬抗議 楊京促徹查

北維州明星高中湯瑪斯傑弗遜高中延遲通知261位學生在國家優秀獎學金計畫中獲獎榮譽，引發的爭議擴大，維州州長楊京要求州檢察長徹查學校領導。圖為部分家長2021年抗議學校招生歧視亞裔。(美聯社)

位於北維州 的明星高中湯瑪斯傑弗遜高中(Thomas Jefferson High School)，因延遲通知261位學生在國家優秀獎學金計畫(National Merit Scholarship Program)中獲獎(commended students)榮譽，引發家長抨擊，舉辦抗議集會，指此舉可能導致學生在大學申請時錯失良機，維州州長楊京(Glenn Youngkin)，近日也要求州檢察長徹查學校領導。

國家優秀獎學金計畫於1955年開始，目的是表彰學業成績優秀的學生，每年約有150萬名高中生參加，通常，學生會在9月收到獲獎通知，然而，根據湯瑪斯傑弗遜高中發布的聲明，今年由於「一次失誤」，該校261位學生直到秋末才被告知獲獎，無法將獲獎信息寫入大學申請。

事件曝光後，維州州長楊京也於近日首度表態，抨擊此舉似乎是「有意為之」(deliberate attempt)，打擊全國頂尖高中的優秀學子，他還表示，校方的做法會對申請學生及其家庭造成實質傷害，更可能違反維州人權法，要求州檢察長介入調查。

湯瑪斯傑弗遜高中所在的北維州費爾法克斯郡(Fairfax County)學區 官員則表示，已就此事展開獨立調查，目前的理解是此次的延遲通知是該高中人為造成的「一次性的情況」，學區還聯絡了獲獎學生的申請大學，以向它們一一更新獲獎訊息。

該校的部分家長對此事表示憤慨，認為將影響孩子的大學早申結果，也影響獎學金、榮譽課程項目的申請，鑑於該校大部分學生均為少數族裔，他們也譴責此舉有種族歧視 之嫌，呼籲州檢察長徹查及校方領導辭職，並計畫在學區總監來訪時、在校外舉辦抗議集會。

也有家長表示此類情況已存在多年，費爾法克斯郡家長協會家長Shawnna Yashar說，當她11月發現兒子獲獎，找校方服務部負責人Brandon Kosatka質詢時，對方說低調宣布獲獎名單，是為了防止傷害其他學生的感情。另一位家長Harry Jackson則表示，類似的事情存在多年，校方以教育公平的名義，輕描淡寫學生的獲獎訊息，「我們希望孩子能發揮他們最大的潛能，校領導卻將之作為社會實驗來破壞，這是完全不可接受的」。