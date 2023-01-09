我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：疫情嚴重仍為20大維穩引抗議 促習突然鬆綁

移民難解…拜登上任首訪美墨邊境 德州長批晚2年

Max Long 專精屋頂換新及維修 承接住宅、餐館、商業工程 三十一年歷史 經驗豐富 免費估價

本報華府訊
專業的Max Long屋頂換新及維修，使您的屋頂亮麗耐用。
專業的Max Long屋頂換新及維修，使您的屋頂亮麗耐用。

每逢遇到傾盆大雨或強烈風暴，屋頂往往因日久失修，承受不了猛烈風吹雨打，以致屋頂漏水，而要進行緊急維修或屋頂換新的工程。Max Long Home Building Services絕對幫到您，因為它是一間專精住宅、餐館、商業屋頂換新及維修的公司，已有三十一年歷史，經驗極為豐富。只要一通電話，可為您免費估價，而且很迅速地來到府上幫您維修或換新，多年來為大華府服務，蠃得顧客一致讚賞。

Max Long Home Building Services專精住宅、商業屋頂換新維修，包括各類屋頂(roofing shingles)、塑料外牆板(Siding)、窗戶(Windows)，承接住宅、餐館、商業公司的工程，工精價廉，保證給您最優惠價。而且Max Long持有相關執照，包括MD執照M.H.I.C.#33606，VA執照Class A#2705-054325A，也持有$3,000,000的責任保險，絕對讓您放心。再加上Max Long員工態度親切，非常盡責，在施工其間，積極處理工程垃圾及妥善地安排週圍環境的安全，讓工程安全順利及快速完成，而且手工極佳，所以Max Long多年來獲得一致好評。

如果您有屋頂、Siding或窗戶的問題，今天請即致電Max Long Home Building Services，馬州MD請電:301-570-5001，維州VA請電:703-344-6130，巴爾的摩Baltimore請電:443-878-9407。     

馬州 風暴 保險

上一則

Dave & Buster's創始人柯利 舉槍自盡

延伸閱讀

林師傅專精屋頂 Patio/ 露台/內外油漆

林師傅專精屋頂 Patio/ 露台/內外油漆
經美軍協訓 陸軍兩棲偵搜營轉駐淡水河口擔負中樞防務

經美軍協訓 陸軍兩棲偵搜營轉駐淡水河口擔負中樞防務
中國「一帶一路」受挫 印尼高鐵工安事故2死4傷 被勒令停工

中國「一帶一路」受挫 印尼高鐵工安事故2死4傷 被勒令停工
大華府12/23氣溫驟降 民眾留意保暖

大華府12/23氣溫驟降 民眾留意保暖
聖誕新年假期 大華府估計有220萬人駕車出行

聖誕新年假期 大華府估計有220萬人駕車出行

熱門新聞

失蹤的亞特蘭大65歲男子黃開進。(家屬親友提供)

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

2023-01-03 12:41
麥當勞全外帶店，民眾評價兩極。（麥當勞提供）

麥當勞開全自助店 恐致數百萬人失業

2023-01-03 12:55
賽義德在監獄中參加喬治城大學的課程，完成兩學期的學分。如今重獲自由後，他以全職助理的身分來到喬治城大學。（喬治城大學提供）

冤獄20年重獲自由 他赴喬治城大學任職 受害人家屬憤怒

2023-01-03 12:20
「Dave & Buster's」創辦人之一的柯利。(Legacy.com)

Dave & Buster's創始人柯利 舉槍自盡

2023-01-08 12:47
現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
芝加哥北區大學預科高中為伊州最佳高中之一，入學申請競爭激烈。(北區高中臉書)

謊報地址 芝菁英高中生判賠5.6萬元學費

2023-01-06 11:43

超人氣

更多 >
放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價
賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金
海淘集運來美踩雷 華人：沒比在美買便宜

海淘集運來美踩雷 華人：沒比在美買便宜