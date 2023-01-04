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延遲通知學生獲國家優秀獎學金資格 湯瑪斯傑弗遜高中挨轟

記者陳曼玲／綜合報導
TJ高中以優質教育聞名，但最近被家長批評讓學生錯失更好的升大學機會。（記者張筠／攝影）
TJ高中以優質教育聞名，但最近被家長批評讓學生錯失更好的升大學機會。（記者張筠／攝影）

位在北維州費爾法克斯郡 (Fairfax County)的明星高中湯瑪斯傑弗遜高中(Thomas Jefferson High)，當中有些學生家長認為校方延遲通知他們的學生在國家優秀獎學金計畫(National Merit Scholarship Program)中獲得嘉獎(commended students)的榮譽，可能使他們在申請大學時錯失更好的機會，因此抨擊並要求解雇校方領導人。

國家優秀獎學金計畫於1955年開始，目的是表彰學業成績優秀的學生。根據該計畫的官方網站，每年約有150萬名高中生參加，學生通常會在高三期間透過參加全國標準化考試PSAT/NMSQT來申請進入該計畫，學生會在兩年後的9月份收到獲獎通知，以便他們申請大學申請時提出。

根據學生家長表示，今年湯瑪斯傑弗遜高中共有261名學生直到秋末才被告知他們獲獎。學生家長雅沙爾(Shawna Yashar)說，她的兒子在11月中旬才收到國家優秀獎學金公司頒發的表彰信，加上其他家長紛紛表示有類似的經歷，因此使整個事件曝光，有家長甚至認為這會對該校多數有色人種學生帶來災難性的衝擊。

前湯瑪斯傑弗遜高中學生家長諾曼尼(Asra Nomani)說，獲得這個計畫的獎項對申請大學有很大的優勢。她認為她的兒子在2021 年畢業時並沒有被告知他在2020年獲選為嘉獎學生，因此可能錯過一些機會，她目前正在聯絡兒子的大學重新考慮他的申請條件。

因此家長們計畫致函州、郡教育領導，要求終止該校的校長波尼他提巴斯(Ann Bonitatibus) 和學生服務主任科撒塔 (Brandon Kosatka)的職務，並希望學校和學區要制定一致的政策來通知學生獲獎。

校方發言人莫爾特(Julie Moult)說，這次的延誤通知只是一次性的人為錯誤，並否認校方官員故意對獲得嘉獎的 261名學生有所保留而不予通知，並說明學校輔導員已經向這些學生所申請的大學發送電子郵件和電話，告知這些學生獲得表揚。

今年參加國家優秀獎學金計畫的學生當中，有5萬名得分最高的學生以決賽選手或半決賽選手獲選得到競爭優異獎學金的資格，在費爾法克斯郡學區符合資格的這些學生，已經在今年初得到官方的通知。

另外，全美約有3萬4000名學生獲得嘉獎，這些學生雖然沒有競爭優異獎學金的資格，但仍然可以參加其他獎項的競爭。

家長抨擊TJ高中延遲通知學生在國家優秀獎學金計畫中獲得嘉獎的榮譽，可能使他們在申...
家長抨擊TJ高中延遲通知學生在國家優秀獎學金計畫中獲得嘉獎的榮譽，可能使他們在申請大學時錯失更好的機會，要求解雇校方領導人。（記者張筠／攝影）

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