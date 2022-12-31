最低工資到停車福利 華府1月1日起7條新法生效
從明年1月1日起，華府特區將有七條新法律生效。在特區生活的華人需要注意以下情況。
最低工資
特區的最低工資將從1月1日起增加到16.5元每小時。而從明年7月1日起，最低工資水平將進一步提升到17元每小時。
醫療必需食品保障
2022年12月31日後發布的所有健康福利計畫，必須包括醫療機構為一些疾病或病症訂購的醫療必需食品的費用，提供保障。
帶薪家事假
特區政府雇員每年可享受最多12周帶薪家事假或育兒假，比以前增加了4周。此外，政府雇員也將首次獲得帶薪個人醫療假和產前假。在准假的最大周數範圍內，政府雇員每年可以為一個以上的合格理由休假。
電池回收計畫
2022年，電池生產商被要求安全回收電池。明年8月1日起，消費者只能通過電池回收計畫或其他被許可的方式，在特區範圍內處理廢棄電池或充電電池。
經授權的電池回收處理機構必須在明年1月1日前，向能源和環境部(DOEE)提交相關計畫。DOEE將與區內唯一的此類機構Call2Recycle合作，以幫助消費者在8月1日後順利開始實行新的回收方式。
無樁車輛311服務
針對共享無樁車輛違法停放的大量投訴，從明年1月1日起，共享無樁車輛運營商將被要求在每個共享車輛上，提供如何向特區311呼叫中心報告違法停放車輛的信息。運營商將被要求在兩小時內對違法停放的車輛進行處理。
零售業食物垃圾
零售業食物垃圾的規定將擴大到部分零售店和部分大學。這些機構必須遵守六條主要的食物垃圾處理要求，比如確保室內食物垃圾在有蓋子的容器內得到妥善存放等。
雇主提供停車福利
該法要求擁有20名或更多雇員的特區雇主為其雇員提供停車福利、免費或有補貼的車位，為接受停車福利的雇員提供清潔空氣附帶福利，制定交通需求管理計畫或支付清潔空氣合規費用。
所有符合條件的雇主，無論是否提供停車福利，都必須在明年1月15日之前向DDOT報告他們是如何遵守規定的細節，或他們豁免要求的依據。
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