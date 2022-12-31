我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

最低工資到停車福利 華府1月1日起7條新法生效

記者許君達／華盛頓報導
明年8月1日起，華府消費者只能通過電池回收計畫或其他被許可的方式在特區範圍內處理廢棄電池或充電電池。(路透)
明年8月1日起，華府消費者只能通過電池回收計畫或其他被許可的方式在特區範圍內處理廢棄電池或充電電池。(路透)

從明年1月1日起，華府特區將有七條新法律生效。在特區生活的華人需要注意以下情況。

最低工資

特區的最低工資將從1月1日起增加到16.5元每小時。而從明年7月1日起，最低工資水平將進一步提升到17元每小時。

醫療必需食品保障

2022年12月31日後發布的所有健康福利計畫，必須包括醫療機構為一些疾病或病症訂購的醫療必需食品的費用，提供保障。

帶薪家事假

特區政府雇員每年可享受最多12周帶薪家事假或育兒假，比以前增加了4周。此外，政府雇員也將首次獲得帶薪個人醫療假和產前假。在准假的最大周數範圍內，政府雇員每年可以為一個以上的合格理由休假。

電池回收計畫

2022年，電池生產商被要求安全回收電池。明年8月1日起，消費者只能通過電池回收計畫或其他被許可的方式，在特區範圍內處理廢棄電池或充電電池。

經授權的電池回收處理機構必須在明年1月1日前，向能源和環境部(DOEE)提交相關計畫。DOEE將與區內唯一的此類機構Call2Recycle合作，以幫助消費者在8月1日後順利開始實行新的回收方式。

無樁車輛311服務

針對共享無樁車輛違法停放的大量投訴，從明年1月1日起，共享無樁車輛運營商將被要求在每個共享車輛上，提供如何向特區311呼叫中心報告違法停放車輛的信息。運營商將被要求在兩小時內對違法停放的車輛進行處理。

零售業食物垃圾

零售業食物垃圾的規定將擴大到部分零售店和部分大學。這些機構必須遵守六條主要的食物垃圾處理要求，比如確保室內食物垃圾在有蓋子的容器內得到妥善存放等。

雇主提供停車福利

該法要求擁有20名或更多雇員的特區雇主為其雇員提供停車福利、免費或有補貼的車位，為接受停車福利的雇員提供清潔空氣附帶福利，制定交通需求管理計畫或支付清潔空氣合規費用。

所有符合條件的雇主，無論是否提供停車福利，都必須在明年1月15日之前向DDOT報告他們是如何遵守規定的細節，或他們豁免要求的依據。

福利 零售業 華府特區

上一則

華府未來計畫申請截止至1月6日 提供獎學金、升學輔導

下一則

新州汽車責任險 元旦起保費漲125元 影響120萬人

延伸閱讀

美學者：華府過度專注台灣議題軍事 會將北京逼到牆角

美學者：華府過度專注台灣議題軍事 會將北京逼到牆角
回顧2022／通膨狂飆 民眾「薪」酸 各國央行出手升息

回顧2022／通膨狂飆 民眾「薪」酸 各國央行出手升息
大華府最低時薪漲 明年7月續增 小商家苦

大華府最低時薪漲 明年7月續增 小商家苦
無證客丟包華府挨批 德州長：白宮才是偽善之徒

無證客丟包華府挨批 德州長：白宮才是偽善之徒
華府議會通過醫用大麻修正法案 交市長簽署

華府議會通過醫用大麻修正法案 交市長簽署

熱門新聞

杜松樹上的松針。(pixabay)

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

2022-12-27 10:25
大風暴襲擊全美，今天不少人要回到工作崗位，但仍有數千航班受影響，照片顯示芝加哥的機場行李堆積如山。（美聯社）

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

2022-12-27 12:00
現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷大學生4死命案 「犯罪學系博士生」嫌犯抓到了

2022-12-30 20:18
芝城連續飄雪加強風吹襲，體感溫度達到華氏零下40度。(特派員黃惠玲／攝影)

溫差90度 超級三溫暖…芝加哥下周迎暖冬

2022-12-24 15:04
蓋文斯頓海灘出現難得一見的沙吹雪。（國家氣象局提供）

休士頓成冰都 蓋文斯頓驚見沙吹雪

2022-12-24 10:51
候任的馬里蘭副州長米勒將在明年1月18日宣誓就任。（取自摩爾-米勒競選網站）

她7歲來美 首位亞裔女性 將任馬州副州長

2022-12-27 05:55

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全