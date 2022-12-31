最低工資到停車福利 華府1月1日起7條新法生效

明年8月1日起，華府消費者只能通過電池回收計畫或其他被許可的方式在特區範圍內處理廢棄電池或充電電池。(路透)

從明年1月1日起，華府特區 將有七條新法律生效。在特區生活的華人需要注意以下情況。

最低工資

特區的最低工資將從1月1日起增加到16.5元每小時。而從明年7月1日起，最低工資水平將進一步提升到17元每小時。

醫療必需食品保障

2022年12月31日後發布的所有健康福利 計畫，必須包括醫療機構為一些疾病或病症訂購的醫療必需食品的費用，提供保障。

帶薪家事假

特區政府雇員每年可享受最多12周帶薪家事假或育兒假，比以前增加了4周。此外，政府雇員也將首次獲得帶薪個人醫療假和產前假。在准假的最大周數範圍內，政府雇員每年可以為一個以上的合格理由休假。

電池回收計畫

2022年，電池生產商被要求安全回收電池。明年8月1日起，消費者只能通過電池回收計畫或其他被許可的方式，在特區範圍內處理廢棄電池或充電電池。

經授權的電池回收處理機構必須在明年1月1日前，向能源和環境部(DOEE)提交相關計畫。DOEE將與區內唯一的此類機構Call2Recycle合作，以幫助消費者在8月1日後順利開始實行新的回收方式。

無樁車輛311服務

針對共享無樁車輛違法停放的大量投訴，從明年1月1日起，共享無樁車輛運營商將被要求在每個共享車輛上，提供如何向特區311呼叫中心報告違法停放車輛的信息。運營商將被要求在兩小時內對違法停放的車輛進行處理。

零售業 食物垃圾

零售業食物垃圾的規定將擴大到部分零售店和部分大學。這些機構必須遵守六條主要的食物垃圾處理要求，比如確保室內食物垃圾在有蓋子的容器內得到妥善存放等。

雇主提供停車福利

該法要求擁有20名或更多雇員的特區雇主為其雇員提供停車福利、免費或有補貼的車位，為接受停車福利的雇員提供清潔空氣附帶福利，制定交通需求管理計畫或支付清潔空氣合規費用。

所有符合條件的雇主，無論是否提供停車福利，都必須在明年1月15日之前向DDOT報告他們是如何遵守規定的細節，或他們豁免要求的依據。