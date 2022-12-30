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蒙哥馬利郡1763社區 41%房產有種族契約

記者陳曼玲／綜合報導
負擔得起的住房(Affordable housing)倡導者強調，在單戶住宅社區(single-family home)增加低收入住房可減少種族隔離的分區現象。(記者陳曼玲／攝影)
負擔得起的住房(Affordable housing)倡導者強調，在單戶住宅社區(single-family home)增加低收入住房可減少種族隔離的分區現象。(記者陳曼玲／攝影)

為了增進種族平等，城市規劃者和歷史學家正在建構地理信息系統(GIS)的地圖，顯示美國各社區在1950年代種族隔離的歷史發展，並進一步分析追蹤這些地區目前的種族與人口概況。馬里蘭州蒙哥馬利郡歷史保護主管貝洛(Rebeccah Ballo)認為人們必須在自己的社區中看到種族隔離的紀錄，讓民眾，尤其是白人居民面對住家附近的種族主義歷史。

蒙哥馬利郡(Montgomery County)在1873年至1952年間，在首都環城公路內調查的1763個區域中，至少有41%的房產有種族契約。該縣規劃人員並設計互動式地圖，顯示在貝塞斯達(Bethesda)、切維雀斯(Chevy Chase)、銀泉(Silver Spring)和塔科馬公園(Takoma Park)等地區在20世紀時有普遍的種族契約(racial covenants)存在。

這些契約禁止將房屋出售或出租給「非白種人或有非洲裔血統的人」，有些還禁止猶太人、亞洲人、亞美尼亞人、敘利亞人和其他民族。

全美其他城市和郊區也開始繪製種族契約地圖，顯示房屋擁有者的種族根源。負擔得起的住房(Affordable housing)倡導者強調，在單戶住宅社區(single-family home)增加低收入住房可減少種族分區的現象，而這些區域的房產通常存有種族契約的歷史。

從歷史來看，學者說在19世紀末、20世紀上半期建立的社區中，因為當時的郊區蓬勃發展，非洲裔從南方大遷徙搬到了北部和中西部城市，種族契約普遍存在。

1917年之後，種族契約更加興盛，當時最高法院禁止根據種族來分區的條例，但與鄰居之間達成的協議作為私人合同仍具有法律約束力，因此居民可以尋求在法庭上強制執行。這些契約會將黑人居民限制在某些街區，進而限制財富的代代傳承。

最高法院於1948年裁定不可再執行種族契約，1968年根據「公平住房法」可取締這項契約。

另外，在伊利諾州埃文斯頓(Evanston)為全美首例，根據該市的種族契約和歧視性的歷史，賠償非洲裔居民的房屋維修、抵押貸款援助和其他住房費用。

明尼亞波利斯市在2016年調查雙城地區有房產的白人比例約80%，非洲裔僅有25%，差距之大居全美之冠，因此該市在2018年取消單戶住宅分區，允許全市可興建兩房(duplex)與三房(triplex)的複式住宅。

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