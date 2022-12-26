恭喜中提琴家王思南 在美國卡內基音樂廳演出成功

中提琴家王思南

青年中提琴家王思南榮獲美國紐約金色古典音樂獎成人組的第一名，並獲邀參加了於2022年12月19日在美國卡內基音樂廳 舉行的優勝者音樂會。美國紐約金色古典音樂獎國際比賽 “Golden Classical Music Awards” International Competition 是一項綜合性音樂賽事，其中包括弦樂、管樂、鋼琴（獨奏、四手聯彈）、打擊樂和聲樂等各個音樂專業。大賽一直以來秉承公平公正的原則，旨在發現具有個性的傑出藝術家，吸引了來自全世界各國選手的積極參與。經過激烈的角逐，王思南憑藉過硬的專業技能取得了第一名的優異成績。

王思南從小就讀於瀋陽音樂學院附小和附中，後在上海華東師範大學獲得本科文憑，在校期間因學習成績優異，以全額獎學金公派到美國阿肯色大學交流學習半年，本科畢業後以全額獎學金被德克薩斯克利斯蒂大學錄取並獲得藝術家文憑，同年又獲得全額獎學金被萊斯大學錄取後取得碩士學位，師從于James Dunham（曾是克裡福蘭絃樂四重奏（Cleveland string quartet）中的中提琴家，並獲得音樂格萊美獎），隨後獲獎學金拜師於Katherine Murdock教授名下攻讀博士學位，成為當年唯一被錄取中提琴演奏專業博士。

王思南12月19日在美國卡內基音樂廳舉行的優勝者音樂會演出很成功。她以精湛的技藝將作品詮釋，以極具音樂性的表達俘獲了觀眾的內心，收穫了雷動的掌聲，演出受到高度的認可。演出結束後，她收到了好幾位專業人士的樂評，其中包括Jason Gekker（馬里蘭愛樂樂團低音提琴家）表示：“欣賞王思南的演奏是一次超凡的體驗。很明顯，思南對每首曲子都進行了深入的研究。她仔細注意每一個音符和樂句。思南的表演就象她無可挑剔的樂感為觀眾描繪了一幅聽覺畫像。讓人不禁要問，為什麼如此精彩的作品並不為人所知，因為她已經成功地將這些偉大的作品推銷給了觀眾。”

觀眾Emily Bussa表示：“思南對曲目的選擇，加上富有創造性和表現力的詮釋，創造了一場迷人的中提琴演奏。她獨特的、慷慨的、投入的演奏為歷史上的女性作曲家的作品帶來了新的活力。思南清晰、周到的詮釋幫助在樂章之間和樂章內部創造了鮮明的對比，創造了令人難忘的戲劇弧線，並在最後樂章的高潮中結束。”

也有來自多個專業中提琴演奏者的好評，其中Maya Seitz評價道 “作為一個音樂專業的學生和音樂愛好者，我看過很多演出，但思南的表演是如此深刻，我無法不繼續記住它。她的音樂才能顯示出她對音樂深沉而虔誠的熱愛。她向她的樂器提出了一些要求，音樂似乎活了起來，對她做出了回應。思南的自信和從容讓技藝很難的作品聽起來很自然。看起來思南和樂器是為彼此而造的。在我參加過的所有獨奏會和音樂會中，這一場在我心中有特別的懷舊之情。”

另一位中提琴專業的觀眾Jane Lee表達了對王思南的表演的喜愛，她說：“今天有幸參加了中提琴家王思南的獨奏音樂會。思南富有表現力、發自內心的演奏吸引了我的注意力，她溫暖的歌聲給我帶來了美妙的聆聽體驗。Luise Adolpha Le Beau的中提琴作品。思南輕柔地演奏了第一樂章的開頭，用自然的音樂流動塑造了她的樂句。第一樂章有一種沙啞而溫暖的音質，使我覺得仿佛被愛的擁抱包圍著。在第二樂章中，中提琴深情而溫柔的聲音將我帶進了一段夢幻般的音景中。思南以深刻的簡潔傳達了這首曲子的歌曲性質。歡快的《波蘭舞曲》令人愉悅、引人入勝，因為思南演奏了熱烈的音樂強度和充分融合的音樂繁盛。思南通過她的演奏展示了她的藝術、沉穩和技術能力，與觀眾分享了她個人的音樂聲音。”

王思南精彩絕倫的表演顯然俘獲了觀眾的心。能讓更多的聽眾和音樂家瞭解到女性作曲家為中提琴創作的優秀作品也將持續成為她的使命。讓我們共同期待她以後給我們帶來無盡的聽覺盛宴。