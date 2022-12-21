執政8年 霍根自豪扭轉馬州經濟 期待卸職後享受生活

霍根將於2023年1月卸任。（美聯社）

距離卸任不到一個月，馬州 州長霍根(Larry Hogan)近日回顧執政的八年，雖然外界挑戰重重，個人健康也曾經歷低谷，但霍根仍表示非常感謝選民的支持和信任，最令他自豪的成就是扭轉了馬州的經濟，他也期待卸任後能「享受一段普通人的生活」。

「八年前的就職典禮還恍如昨日」，霍根在2014年任職州長以前，從未擔任過任何民選官員，當時他的勝選也震驚全美，他笑稱，「當年的就職典禮據說會是地獄般寒冷的一天」，因為馬州民主黨人將近共和黨 人的兩倍，霍根當年雖然沒有足夠的資金來競選，但選民看好他的減稅政策，「藍州」因此出了一個共和黨州長。

「在安納波利斯(Annapolis)州府外宣誓就職時，突然下起雪，一切都很奇妙，彷彿是電影場景，好像有人專門在那個時刻撒了雪花」，如今八年轉瞬即逝，霍根的支持率仍將近70%，成為獲得兩黨民眾肯定的州長。

「當時爸爸也在我身邊，我以他為傲，也非常自豪自己成為馬州州長」，霍根自詡「保守派」，並表示父親Lawrence Hogan Sr.一直是他「作為正直的人民公僕」的典範，霍根的父親1969年至1975年在國會眾院司法委員會任職，他當時是唯一投票支持彈劾前總統尼克森(Richard Nixon)三項條款的共和黨人，如今當共和黨人都不太願意批評前總統川普 (Donald Trump)時，霍根從未迴避討論他對川普的看法，及其對共和黨和美國可能帶來的影響。

「川普主義(Trumpism)在2020年11月達到高峰，但現在已經減弱」，霍根說，雖然川普在共和黨內的影響力仍然強勁，但信奉他的人已不再是多數，「我期待美國往更有希望、更積極正面的方向發展」，他也有信心共和黨將回到能領導美國的狀態。

霍根常被各界視為有望進入白宮的總統候選人，他自己也未否認這種可能性，不過他目前更關注卸任交接之事，「我期待(卸任)當天能脫去這八年來壓在肩上的重擔。我期待過普通人的生活，比如在林間散步，或者坐在躺椅上放空。」

霍根很欣慰看到馬州這八年來越變越好，他在兩屆州長任內走訪了馬州所有郡市，雖然生長在喬治王子郡，霍根對所有地區一視同仁，八年內全面推動23郡及巴爾的摩市的發展，「期間我也發現了許多新鮮有趣的地方，期待卸任後和妻子一起走訪，享受一段優閒的生活。」

霍根任內也面臨諸多挑戰，包括上任四個月就發生了「Freddie Gray之死」引發的巴爾的摩暴動，再三個月後又被診斷出癌症，經歷五個多的化療後，他頭髮掉光，仍堅持領導著馬州。

2018年他勝選連任，支持率在全美名列前茅，但好景不長，新冠疫情占了他第二任的大半部分，期間雖然經歷風波，但他在抗疫上的表現後來受到多數民眾的好評；最令霍根自豪的是，他在巨額赤字的狀態下上任，如今留給繼任者摩爾(Wes Moore)的是有財政盈餘的馬州，「扭轉馬州經濟是一個巨大的榮譽，我也日日夜夜的感謝選民給我機會擔任州長。」