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維州阿郡梅西百貨 將改建為16層混合住宅

記者張筠／維州報導
阿靈頓郡委會近日通過計畫，Ballston的梅西百貨明年將改造為混合住宅。（阿靈頓郡委會提供）
阿靈頓郡委會近日通過計畫，Ballston的梅西百貨明年將改造為混合住宅。（阿靈頓郡委會提供）

維州阿靈頓郡(Arlington County)近日宣布，Ballston區的梅西百貨(Macy)明年將改造變成16層的混合住宅，未來將增加553戶住房，包括一部分可負擔住房資源，郡府也計畫在該區附近增設超市和零售店面，並完善自行車、電動車等的基礎建設。

Ballston區是阿靈頓華人聚集的地方，也是留學生們的偏愛的消費場所，不過近幾年因網購越來越發達，大型百貨難以維持，紛紛縮減實體店面，尤其在新冠疫情後，許多地方的政府將空閒的辦公大樓和生意黯然的百貨店面改造成住宅公寓，解決住房資源緊俏的問題，也滿足後疫情時代民眾追求更高質量居家生活的需求。

阿靈頓郡委員會(Arlington County Board)表示，改建的範圍包括東至Ballston Quarter發展局、西至Ballston Point辦公大樓、北至Wilson大道、南至Glebe路；未來將增添553戶民用住宅。

該發展計畫也指出，Columbia Pike路上的The Haven公寓將保留118戶可負擔住宅(affordable housing)，包括80戶兩居室，和七戶三居室，Glebe路附近也將增建245個停放單車的位置，並會有電動車充電站。

郡委會主席克里斯托(Katie Cristol)說，這一系列規畫旨在強化阿靈頓以交通便利為核心的建設，同時保護附近社區的歷史，創造對不同經濟程度居民都友好的社區，讓交通、住房、日常消費都更平等、便利。

阿靈頓郡府未來將每月舉行社區會議與民眾對話，梅西百貨改造的工程明年啟動，預計2027年完工。

梅西百貨 疫情 電動車

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