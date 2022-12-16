冬季彩燈嘉年華 中國燈籠照亮大華府

冬季彩燈嘉年華。（冬季彩燈嘉年華官網）

被稱為「天下第一燈」的四川自貢燈會在聖誕節 期間來到大華府 。大華府首屆彩燈嘉年華(Winter Lantern Festival)在北維州泰森角(Tysons Corner)的Lerner Town廣場隆重登場，從12月16日持續至明年2月12日，燈籠工匠把該購物廣場打造成一個火樹銀花、熠熠生輝的彩光世界，適合闔家觀賞。

中國彩燈始於唐宋，興於明清，盛於當代，距今已有800多年歷史。中國燈綵構思巧妙，製作精細，傳統製作技藝與現代科學技術結合，璀璨華燈在夜色中講述韻味悠長的中國故事，如今中國彩燈遍及世界五大洲，映出華人 對傳統文化和全球議題的理解和表達，不僅點亮大華府，也為華府民眾打開講述中國故事的魅力之窗，更讓主流人士能近距離感受中國傳統彩燈文化。

這些燈組由幾百名工匠傾力打造，工期長達60多天，逾19個集裝箱運抵華府後，20名從中國遠道而來的匠人再於現場安裝、佈置。1000多個彩色燈籠在大華府點亮，造型包括中國神話、傳說、十二生肖等，還有舞蹈、武術、柔術等傳統藝術表演，中華傳統民間藝術品也充分展示中華文化；特展現場還有互動式燈擺動、蹺板和隧道，趣味十足。

四川自貢的彩燈工匠運用中華彩燈「形、色、光、聲、動」的傳統特點，集合「精、細、巧、透、靈」的獨特理念，工藝精緻、做工細膩，構圖巧妙，造型靈動；材料也展示節能特色，有環保型數碼LED燈。整體布局以「點、線、面」的立體視角呈現，讓每一個燈型活靈活現。

燈展時間：12月23日前每周五至周日開放，12月23日至明年為每天開放，時段為晚上5時至10時；地址：8025 Galleria Drive Tysons, VA, 22102。詳情：https://bit.ly/3Fuam4Z。