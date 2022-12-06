卸任前最後一次開放 霍根官邸湧人潮 州長夫婦與民眾握手合照
馬州州長霍根(Larry Hogan)和州長夫人金有美(Yumi Hogan)近日舉行官邸開放日，邀請民眾到州府安納波利斯(Annapolis)的州長官邸(Government House)共度佳節，這也是霍根政府舉辦的最後一次開放日，他表示八年來服務馬州民眾的時光，一輩子都會令他感到光榮。
霍根即將在明年1月期滿卸任，他和夫人金有美3日邀請馬州民眾免費參觀官邸，與每位參觀者握手合照，一如既往的展現親切姿態，每年都來參加官邸開放日的民眾蕾拉(Mary Layla)說，今年隊伍超長，可能因霍根即將卸任，許多民眾不捨，就算大排長龍也要積極參與，親自向他和州長夫人表達感謝，她笑稱，「去年州長還到外與排隊的民眾問好，今年可能因為人太多，至少是去年的兩倍，光是合照就會把州長和州長夫人累倒。」
州長官邸內有精緻聖誕、現場演奏的音樂表演、州府廚師製作的甜點、飲料，並有金有美設計的聖誕掛飾，州府也收集民眾捐獻的玩具，與當地非營利組織合作，讓資源較匱乏地區的家庭也能歡度聖誕。
開放參觀的官邸區域包括一層社交和用餐的大廳，州長娛樂、看球、收集藏品的地下空間，以及室外花園，多數民眾對霍根夫婦讚賞有加，稱他們親民友好，完全沒有高高在上的官僚作風，今年第一次來州長官邸參觀的馬里蘭大學生劉Eric說，光是從官邸佈置、提供點心的種類，拍照服務等，就能看出這屆政府的慷慨友善，非常以人民為中心；還有民眾表示，晚上看到州府大樓的聖誕燈飾被點亮「不禁心生感動」，連在修繕的區域也被精心布置，令人印象深刻。
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