物價漲、利率升 4成美國人憂房市會崩盤

LendingTree近日公布一份調查報告，約四成美國人認同未來一年內房地產市場會「崩盤」(crash)，甚至有民眾擔憂情況將比2008年更嚴重，三分之一人認為房市不穩定的主因為通貨膨脹，對此房產專家表示，近一年房價 顯著下降趨勢，但不需過於悲觀。

LendingTree在10月18日啟動調查，收集了2033名18至76歲民眾的意見，總體而言，25%民眾認為房價不會在短期內下跌，因目前房產少，購屋者太多，但房價可能會在未來兩到三年內下降，41%人則表示房價很可能在近一年內驟降，另外34%人稱「不知道」；從不同年齡段來看，認為房價會下跌的「千禧一代」(millennial)占比最高(44%)，而「嬰兒潮世代」(baby boomer)則為最低(35%)。

在預期房價會下跌的群體中，有四分之三人認為情況會比2008年房市崩盤還嚴重；近三分之一民眾認為房市變動的最大原因是通貨膨脹，第二是因貸款利率 過高，第三原因是可負擔住房資源太緊俏，其他原因包括失業率升高等。

有人好奇此反應是否過於悲觀，對此LendingTree資深經濟分析師錢諾(Jacob Channel)說，用「崩盤」來形容未來一年的房產狀況或許略有誇大或嚇人，「但事實上房價有顯著的下降趨勢。」

錢諾說，房地產市場在2020年至2021年異常活絡，因此現在就算情況重回(疫情前)常態，也會令人覺得房產市場在下跌或不景氣；即時未來一年房價出現兩位數比率的下跌，與新冠疫情前的狀況相比，漲幅比率仍是兩位數。

不論民眾是否預期房價在未來一年下跌，58%消費者對貸款利率不斷上升非常憂心，計畫購房的民眾中，有83%表示貸款利率過高是阻礙他們行動的最大原因，而「Z一代」(Gen Z)中也有68%人因此望而卻步。

購房市場讓不少人憂心，同時租房環境也令許多人頭疼，超過六成的租客說，每月租金受通貨膨脹影響已漲到不合理的地步，「千禧一代」和「嬰兒潮世代」中分別有66%人同意此觀點。

對於房產市場的不穩定性，錢諾建議民眾不要輕舉妄動，但要持續關注，多了解房產資訊，就能對房產浮動有一定的把握，若購房進程已經開始，但中途遇到困難，也一定要及時求助。