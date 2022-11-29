大華府10月房產3成降價 近18%交易取消創紀錄

大華府房產市場持續波動，整體價格下降，交易減少，速度放緩。（記者張筠/攝影）

大華府 房產市場持續波動，整體價格呈下降趨勢，房地產網站Zillow顯示，大華府近30%的房產在10月至少降價一次，且交易量持續減少，成交速度放緩，地產經紀商Redfin的數據顯示，10月有近18%的交易被取消，創歷史紀錄。

大首都地區地產經紀協會(Greater Capital Area Association of Realtors)主席彼切爾(Harrison Beacher)說，不論何種原因，一旦買方和賣方協商未果、交易取消，該房產第二次進入市場後總會更難出售，一般都必須採取降價，否則競爭力不足。

彼切爾說，現在賣方必須更加慎重的選擇買主，仔細審視合約的所有條件和細節後再緩慢推進，包括交易中涉及的所有人員、貸款 類型、借貸公司的信息等，「以往交易進展很快，賣方不會太關注細枝末節，但如今由於影響交易成敗的因素很多，賣方普遍更慎重。」

大首都地區地產經紀協會主要負責華府和馬州 蒙郡的房產交易，該協會今年10月新增的房產比9月減少21.7%，蒙郡上月的房產平均交易時間為22天，華府則為31天，明顯放緩。

雖然大華府房產交易不像以往熱絡，但交易行為仍穩定存在，彼切爾說，「大華府地區民眾的收入和購房需求都相對穩定，雖然買者略有下滑，好在沒有急轉直下」；Zillow數據顯示，大華府10月售出的房產平均價格為55萬2639元，比9月增長0.4%，但比2019年9月增加了27%。