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華府樂藝小集鋼琴二重奏獲好評

馬州訊
華府樂藝小集近日舉行鋼琴二重奏表演，慶祝感恩、聖誕佳節到來，左三為張黎莉，其後為張顗。（張黎莉提供）
華府樂藝小集近日舉行鋼琴二重奏表演，慶祝感恩、聖誕佳節到來，左三為張黎莉，其後為張顗。（張黎莉提供）

華府樂藝小集近日舉行鋼琴二重奏表演，慶祝感恩、聖誕佳節到來。演奏家張黎莉和張顗現場演奏加講解，給聽眾帶來一堂珍貴的音樂史課程，兼具娛樂和教育效果的演出，深受觀眾好評。

兩位鋼琴演奏者各有不同風格，張顗來自堪薩斯州博士班，並有曼尼斯音樂院碩士學位，比賽和演出經驗豐富，今年獲得國際鋼琴比賽首獎及指定曲獎得主；張黎莉平時也有眾多演出、教學、作曲，提倡樂教、以樂會友。二人共同演出，顯示他們的才華及琴技，演出多首古今中外名曲，曲目豐富多變。

張黎莉開場演奏伯恩斯坦「13 Anniversaries」，呈現充足的戲劇效果；Bennett的「導流」譜曲出眾，對比明顯；Creston「前奏舞曲」表達豐富的情感；張顗多元的習琴背景也給整場表演增色。

「A Virtual Journey」的古典現代風格加上五聲旋律，獨特詮釋了優雅的歐洲風情與東方風味結合的效果；「Etude Fantasy」如瀑布激昂急流，「但丁奏鳴曲」莊嚴平靜，曲式雄偉。壓軸的是Amy Beach和Samuel Barber四手聯彈，精彩效果迎來觀眾陣陣掌聲。十歲的Katriella Lin朗誦的三首詩，也為整場演出增加了節慶喜樂。

教育 堪薩斯州 華府

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