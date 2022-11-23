免費又有效 北維州推廣公校線上輔導

北維州多數公校系統在疫情後都推出在線教輔平台，幫助學生趕上學習進度。(在線輔導網站Paper提供）

大華府多數公校 系統在新冠疫情後，相繼推出在線輔導計畫，提供學生隨時隨地的教學輔助，北維州 各地公校官員表示，雖然輔導效果良好，用過學生反饋正面，但使用情況仍不如預期，教育官員表示，將加強宣傳，積極鼓勵學生充分利用此學習輔助資源。

維州最大的費郡公校系統(FCPS)此前與Tutor.com平台合作，給學生提供一天24小時、一周七天的教輔服務，阿靈頓郡公校(Arlington County)也與Paper平台合作，開展相似服務，馬州最大的蒙郡公校系統(MCPS)與FEV Tutor和Tutor Me Education合作，讓學生在課後可獲得知識補充，或彌補疫情期間落下的學術進度。

不過此類服務也受到褒貶不一的評價，支持者稱此方法補充學校的教導，但也有批評聲指，線上教學就是疫情期間導致學生退步的重點原因，開展這類線上輔導無濟於事。

北維州多數公校官員表示，雖然使用此線上教輔服務的人數不如預期，但用過的學生都有正向反饋，且教師也觀察到明顯區別，稱課後繼續在線上學習的學生成績進步更快。

不過教育官員也指出，由於宣傳力度不夠，許多學生仍不知此服務，導致無法物盡其用，費郡公校本月初公布的報告也顯示，去年該郡僅3200名學生用了Tutor.com平台，約占總學生的1.6%，多數學生是在期末考試周使用，且其中很多人並不是最需要輔導的群體。

維州阿靈頓郡與Paper平台合作，兩個月內有逾2000名學生使用。(在線輔導網站Paper提供）

費郡公校現已計畫更大範圍的推廣，鼓勵學生在寒、暑假也能充分利用該平台，郡府已為此合作投資280萬元，該服務至少還將持續兩年。

維州勞登郡(Loudoun County)公校也面臨相似情況，自今年9月推出後，全郡有2550名學生參與了Tutor.com平台上的7863次輔導，絕大多數為高中生；該郡為此服務投資了160萬元。

阿靈頓郡公校今年8月推出Paper平台的輔導項目，在兩個月內有逾2000名學生使用，其中使用最多的是八年級生，而數學是輔導需求最大的科目。

阿靈頓郡教育總監 杜蘭(Francisco Duran)說，公校推出該服務後，社區內很多家長和學生仍不知道這項完全免費且便利的平台，公校官員正在加大宣傳，包括與家長對話，深入部分資源較匱乏的社區，了解各家庭在學術上的需要。