馬州喬郡重畫學區 影響逾8000學生

由於學生分布不均，馬州 喬治王子郡(Prince George's County)近幾年推進重整學區 的計畫，包括決定關閉部分學校，整合師生資源，不過此舉受家長強烈反對，近日郡府公布新的學區畫分方案(boundary plan)，包括推遲部分學校的關閉時間，允許逾8000名可能受影響學生自行決定是否轉學。

此前喬治王子郡公校 系統表示，因區域重新畫分，部分學校將重整或關閉，但有家長極力反對，表示這會影響孩子們在疫情後的適應，學習不連貫也將導致成績下滑，面對家長的反彈，該郡公校系統調整方案，讓家長和孩子們自行決定是否轉學。

根據該郡公校系統更新的規定，因郡府重新畫分學區而受影響的學生，主要集中在明年升入五年級至八年級的孩子，公校將允許這些學生家庭自行決定是否轉學，其他年級學生也可留在原校，但僅能維持一年，且需向校方提出申請，一旦決定留在原校的學生家庭，必須自行解決通勤需求，預計有逾8000名學生明年的學校分配將受影響。

喬治王子郡公校教委上周批准修訂提案，決定推遲District Heights區Concord小學以及Bowie區Pointer Ridge小學的關閉計畫，此前這兩所學校宣布將在2023至2024學年之前關閉；公校教委的新計畫也指出，Fort Washington's Potomac Landing小學和Isaac J. Gourdine中學將關閉，兩校學生未來會合併轉入正在興建的Colin L. Powell K-8學院，這所新學校是馬州「教育藍圖」(Blueprint)計畫資助的一個重點項目。

喬治王子郡公校是馬州第二大公校系統，因近幾年學生持續增加，郡府2021年春天公布重畫分學區的動議(Comprehensive Boundary Initiative)，平衡各地師生資源；該郡公校系統預計在2024年將有1多達4萬3000名學生。

郡府報告顯示，喬治王子郡北部的許多學校人數超載，而其他學校則學生不足；不過該調整計畫引發諸多爭議，許多家長不願讓孩子在新冠疫情威脅持續的情況下轉換環境，甚至組織抗議，反對郡府將特定學校關閉的計畫。

目前郡府推遲學校關閉計畫，也允許各地學生留在原校，但重新分區的專案小組仍在推進重整資源的方案，分析現在165個學區的學生數量和教學需求，預計明年將公布進一步的調整方案。