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候任馬州州長摩爾 任命幕僚長等職務

記者張筠／馬州報導

候任的馬州民主黨籍州長摩爾(Wes Moore)近日任命多位主要職位成員，包括幕僚長(chief of staff)、首席立法官員、法務顧問、預算祕書等，摩爾表示，其團隊成員來自不同背景，在多元領域有豐富經驗，將全方面協助馬州建設，促進經濟、教育、文化等領域的繁榮。

摩爾和副州長搭檔米勒(Aruna Miller)將在明年1月18日正式上任，摩爾近日任命哈里斯(Fagan Harris)為幕僚長，派克(Andy Parker)為助理，派克曾在前總統歐巴馬2012年團隊效力，擔任國防能源辦公室官員。

三名副幕僚包括多爾西(Jonny Dorsey)、赫南德茲(Shaina Hernandez)、維爾(Lucinda Ware)，；摩爾表示這些成員在政府事務、政治、慈善事業等領域有充足經驗，也頗有社會創業的精神，可以輔佐新屆政府實現「不落下任何人」(leaving no one behind)的宗旨，克服當前困難，推動馬州繁榮。

多爾西此前擔任Emerson Collective組織的創新和政策總監，該機構是加州Palo Alto的營利性社會公益組織，專注於教育、移民改革、環境保護、新聞傳媒、衛生健康等；在這之前多爾西也曾在歐巴馬政府期間擔任教育部的白宮研究員；多爾西也聯合創立了非營利組織FACE AIDS，該機構旨在鼓勵學生參與全球的衛生平等事業。

赫南德茲從2018年12月擔任馬州哈維郡(Howard County)郡府的資深政策顧問，她即將卸下該職，接受摩爾的新任命；她曾領導馬州Ellicott市的安全建設計畫，解決洪澇問題，在應急管理、經濟發展、環境保護等方面有豐富經驗。

維爾已是馬州政界的知名人物，她是摩爾競選團隊中的資深顧問，2020年曾協助明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)競選總統；馬州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)2016年競選參議員時，她也曾擔任其團隊的政治外展主任。

馬州 教育部 參議員

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