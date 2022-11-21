學佛修心的目標(五)摘錄盧台長講述於觀音堂

盧軍宏台長

人生在這個世間，就不可避免地和其他人發生關係，我們可以自律不生惡緣，卻不能讓周圍的人也都不生惡緣，如果別人對我們生起惡緣，也就是我們遭遇不公、不平、誤解、甚至辱駡的時候，“忍辱精進”就是保持我們心靈純淨的方式。忍辱不是懦夫的表現，而是唯一的不“接”惡緣的法寶。別人向我射出一根惡緣的塵絲，我們一生氣心中一恨，則塵絲就沾在我們身上，從這一刻起，惡緣的因果就形成了。只有忍辱而不接這口“惡氣”，才能使惡緣不落地生根，忍辱是表相，真正要求的是心不起波瀾視外辱如無物，也就是修心中的“境轉心不轉”。

另外要從心中剔除的還有一個“執”，無論是“我執”還是“他執”，都是因為理解事物不全面而造成的一種偏見。由於每個人的經歷和在生活中獲得的感受都不一樣，所以形成這種自己認為正確的偏見。可想而知是由於“執”的存在，我們在認識事物和道理上會有這樣那樣的偏差。但困難之處在於，自己不自知不覺察其為偏見，那麼就會被這種假相的真理所欺騙而堅持下去。解決的根本是去除“我”，不以“我知我見”來認識佛法，也就是我們常說的學會“辯證地全面地”看問題，結合生活實際理解佛法。心要時時地擦拭，消孽障，讓憂愁誘惑等塵埃不著落，從而得“心淨”，心靈的純淨，目的是顯露本性。淨到一定程度後，本性就顯露出大部分，不再容易被污垢遮掩，這時候我們就需要小心呵護著它，培養它壯大它，讓它不要再迷失，這才是學佛的入門之時。

那是不是只有脫離塵世才能心淨呢？塵世間是最好的修心地，心不淨躲在深山也還是放不下。求心淨，並不是要求大家放下一切，放下緣分，甚至為了躲避緣分而不與人交往，這裡的“淨”講的是乾淨，純潔，不沾染污穢的習氣和惡緣分；所以心的乾淨是修出來的而不是躲出來的。

心定是怎麼回事？

大家信佛都有不同的機緣，有的人很容易，第一次聽台長的法會就堅定地學下去了，有的人聽節目錄音中感到和自己的情況類似就按著台長教的方法去做了，見到了效果，知道所言不虛才信了。不管機緣如何，信了心就定了下來。這種定是暫時的定，身上的病好了，孩子可以開口說話了，知道佛法的偉大了，可是我很忙，忙得沒時間念經，或者先是勁頭十足，然後漸漸疲怠，或者只是怎麼教怎麼做，不去學習，不去領悟，這些都不是定。下次遇到別的問題，如工作丟了，愛情出問題了，還是在原地打轉，不知如何應付；或者我已按台長上次教的方法做了，但我一個月內仍找不到新的工作；為什麼我的愛情用了台長的方法半年還沒來……疑惑隨之而來。有孽障才有牽掛，有了牽掛，“我”就隨著牽掛去了，心也就不定了。所以修大乘佛法（救助眾生的法）要有小乘佛法做基礎，先要把自己修好，自己的家修好，只有“心無罣礙”才能“無有恐怖”，再談修心救度他人。

“心定”有兩方面的涵義：一是堅定的信念，二是堅定的目標；其基礎建立在明理上，明白世間法和出世間法的區別，明白因果，明白靈性世界的真實，明白命運的高低起伏是為什麼，還要明白善緣惡緣業力塵網的關係，這樣才能定下心來修行；同時還要明白菩薩的慈悲，菩薩的偉大和真實不虛，菩薩聞聲救苦的同時，我們要先做好自己的功課等。這樣才能堅信目前的困難是有原因的，困難也是暫時的，從而達到心不隨境轉，境轉心不轉，一心覺悟的境界。當然這是比較高的境界，我們不一定人人都能做到，但至少知道了方向，我們就可以朝著這個方向努力，至於最終成績如何，還要等參加了考試，待結果出來的時候才知道。

心浮則飄，心淨則定，心定則生道。總的來說，佛法人生，人生佛法，把佛法應用到人生，自人生中參悟佛法，堅韌不拔，自會漸入佳境。

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