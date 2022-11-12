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大華府台大校友合唱團 11/19舉辦疫後專場音樂會

馬州訊
大華府台大校友合唱團將於19日舉行疫後首次專場演唱會。（取自合唱團官網）
大華府台大校友合唱團將於19日舉行疫後首次專場演唱會。（取自合唱團官網）

華府台大校友合唱團將於19日下午3時，在馬州貝賽斯達市(Bethesda)舉辦疫後專場音樂會，演唱「世界恬靜落來的時」、「Kuimba!」、「 歌聲傳奇─懷念鳳飛飛」、「 約瑟和他的神奇彩衣組曲」、「祈禱」等十餘首中外合唱作品，邀請樂迷蒞臨聆賞，見證該團的疫後出發。

本演唱會指揮由台灣大學合唱團前指揮的許惠敏、陳治煌擔任，伴奏是密西根州立大學鋼琴演奏博士黃筱佩，客席小提琴手是簡妤倢(Kaitlyn Chien)，呈現的十餘首中外作品，都是疫情爆發後的新練曲目，13首曲子中有兩套組曲，以祝福感恩、思鄉懷舊、傳送愛、永懷希望為四分段主題，曲風與節奏多變，語言包括拉丁文、馬其頓語、東非斯瓦希里語、法文、台語等，期望讓觀眾跟著歌聲穿越時空，感受異國樂風的炫麗多彩。

大華府台大校友合唱團由旅居華府的台大校友於2009年創立，是全球五個台大校友合唱團之一。該團在歷任指揮陳金松、許惠敏、陳治煌和黃俊智的領導下奠定規模，目前有逾40名團員，以台大校友為主體，亦廣納非台大校友的愛樂成員，嘗試多風格中外合唱作品。除不定期舉行專場合唱音樂會，也參加海華文藝季或與友團合作交流。

2019年底，該團舉辦十周年紀念音樂會「旅行的約定」不久，全球因奪命病毒而按下暫停鍵，合唱這個口唱心合、怡情養性的活動，成了傳布瘟疫的一大幫凶，全球各地合唱團首先停擺。

疫期該團仍堅持通過zoom分部練習，2021年底以戒慎不恐懼的心情，恢復實體排練，目前仍是全體打疫苗、戴口罩，在防疫到位的情況下練唱，並勇敢推出疫後首次專場演出。

活動免費入場，請觀眾全程戴口罩，演出地點：North Bethesda United Methodist Church (10100 Old Georgetown Rd. Bethesda, MD 20814)，詳情可查看合唱團官網：https://ntuac-dc.org

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