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馬州州長候選人選前衝刺 摩爾、考克斯宣導政見

記者張筠／馬州報導
馬州民主黨州長候選人摩爾。（記者張筠/攝影）
馬州民主黨州長候選人摩爾。（記者張筠/攝影）

11月8日期中選舉將至，馬州今年改選州長、副州長，近日兩名州長候選人分別發表政見，針對經濟、交通、教育等方面的提出治理計畫。

民主黨州長候選人摩爾(Wes Moore)是一名退伍軍人、暢銷書作家，也曾任扶貧非營利組織的首席執行官，沒有執政經驗的摩爾如果當選，將成為馬州首位非裔州長，也將是美國第三位非裔州長；共和黨州長候選人考克斯(Dan Cox)是馬州眾議員，轄區主要是Frederick郡地區，其極右翼立場讓他獲得前總統川普的支持，但也受到馬州現任州長霍根(Larry Hogan)的譴責。

經濟

民調顯示，經濟發展和通貨膨脹是選民最關心的兩大議題，摩爾根據扶貧經驗表示，增加就業機會是促進馬州經濟發展、解決物價上漲的最佳方案，他也計畫完善兒童保健系統，重開新冠防疫中心，以此創造更多就業機會，並提供職業培訓，「目前的馬州機會充沛，平均每個人可以申請兩份崗位，但關鍵是要讓求職者接受足夠裝備，進入市場，才能真正刺激經濟進步」；但考克斯稱摩爾的方案將導致政府巨大支出，最終造成稅務增加，他主張為民眾減稅，提高生活品質。

馬州共和黨州長候選人考克斯。（取自考克斯競選官網）
馬州共和黨州長候選人考克斯。（取自考克斯競選官網）

教育

馬州學生的數學和閱讀成績從2013年持續下滑，疫情期間退步更顯著，考克斯說，雖然成績不理想，但馬州在教育的投資在全美乃至世界都數一數二，政府將教育列為優先項目，疫情中封鎖校園是學生退步的罪魁禍首，他表示未來絕不會關閉學校。

摩爾也認同學生在實體課堂能有更多收穫，但他表示除了疫情衝擊，馬州教育仍有其他方面需改善，包括完善校園基礎建設，增加心理健康資源等，全面照顧學生需要；他也表示若當選，將在馬州學校內引進肯定LGBTQ群體的政策，這一點受到考克斯攻擊。

交通

兩名候選人在多數議題上都有明顯分歧，但在交通運輸方面看法一致，考克斯和摩爾都反對霍根政府在I-270高速公路和Capital環帶公路上增設收費道路(toll lane)。

霍根增設收費道路的提議旨在緩解交通堵塞，但該方案將相應拓寬高速公路，因此引發環保維權者和部分居民的不滿，摩爾說這兩條交通要道確實有嚴重堵塞問題，但州府應全面設計、評估，並徵集附近民眾意見，平衡環境代價再做決定，目前的方案無法解決問題。

考克斯的反對要點不同，他同意拓寬道路，但不支持在新增的道路上收費；目前霍根政府的該計畫仍需馬州公共工作委員會的終輪投票。

馬州 教育 疫情

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