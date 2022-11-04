華府美國華人博物館 推出道教文化展

李鳳遷(左三)為博物館館長David Uy(右三)和Jenny Liu(右二)頒獎。（主辦方提供）

華府美國華人博物館 (American Chinese Museum)近日舉行「道教文化展」，展覽由中國華人博物館與上海道教協會聯合主辦，旨在回顧歷史，展望未來，促進華人推動美中的民間交流，中國駐美官員、馬州華裔 參議員、華府亞裔辦公室代表等眾多領袖政要也出席參觀。

趙海生表示道教文化展能讓美國體會中國道教的悠久歷史及文化，而美國華人博物館在其中起到關鍵作用。（主辦方提供）

該展覽從道教的文化、歷史、道場音樂、服裝等四部分展示道教精髓，中國駐美使館文化處公參趙海生在開幕會上表示，此道教形象展能讓美國體會中國道教的悠久歷史及文化，而華人博物館在展示中國文化、推動中美關係方面有巨大潛力，也應努力化解分歧，積極搭建兩國合作平台。

馬州華裔參議員李鳳遷也表示，在美國華人博物館舉行此活動具特殊意義，能幫助華人華僑思考自身責任和能量，她也向該博物館館長Jenny Liu和David Uy頒獎，褒揚博物館致力於收集、保存、研究和展示美國華人的歷史文化資料，反映、記錄在美華人的日常生活，促使美中的文化和經濟交流。

馬州華裔眾議員齊麗麗說，道教文化展覽樹立積極的亞裔文化價值觀，引導華裔二代認知中華文化特點，進一步幫助華裔青少年自在且自信的面對身分認同；聯合國教科文組織代表迪歐肯(Guy Dioken)說，將美中關係推回正軌才符合全世界人民的利益。

Lin Kuang代表Marscloud Galley捐獻了一幅唐代道教文人卷軸畫，該畫作已有1300年歷史，是研究唐代道教文化的珍貴遺物，卷軸呈現初始太極圖像，讓觀眾了解道教文化在歷史進程和哲學體系中的演變過程。