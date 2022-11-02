陳思宏幽默分享新書 不鬧鬼的「鬼地方」

陳思宏以幽默風趣的方式分享新書「鬼地方」。（記者王稚融 / 攝影）

旅居德國 的台灣作家陳思宏長篇小說 「鬼地方」(Ghost Town)英文北美精裝版本10月25日上市，10月30日他應華府 輔大校友會及華府作協邀請，以「Am I in a鬼地方？」為題介紹他的新書，幽默風趣的闡釋「鬼地方」的概念，稱那是他離家後對家鄉文化錯置的記憶。

陳思宏輔大英文系、台大戲劇所畢業，身為演員、譯者，現居德國柏林，曾獲林榮三短篇小說首獎、九歌年度小說獎、第44屆金鼎獎。中文版「鬼地方」2019年推出以來反響熱烈，在台灣已賣出近2萬本，相繼獲得台灣文學金典獎年度百萬大獎、金鼎獎文學圖書獎，並已賣出九種外文版權，歷經14次印刷。今年8月，「鬼地方」在英國發行英文版平裝本，被「紐約時報」選入秋季書單，幾天內就出現不少推薦書評。

中文的「鬼」字早在甲骨文就出現，是古人對精怪的想像，至今此概念在華人生活當中仍無所不在。不過陳思宏的「鬼地方」不鬧鬼，而是文化錯置的矛盾糾結。

演講中，他沒有介紹書中章節，而是帶大家「去」一些鬼地方，如紐約雀兒喜有難以下嚥的德國咖哩香腸、日本金澤的德國麵包店賣台灣都找不到的台灣甜甜圈、台南的柏林蛋糕麵包店賣著柏林沒有的肉鬆麵包、時尚之都巴黎到處都是尿騷味但台灣彰化卻有巴黎米蘭婚紗店、台北內湖有德安巴黎豪宅……，無論地方大小或與他書中的情節是否有關，每個地方都有文化想像導致錯置的「鬼地方」。

來自台灣彰化永靖鄉下的陳思宏，家中排行第九，有七姊一兄，他從小就恨不得趕快逃離那裡。那年，從柏林趕回家為母親守靈時，他才知道夜晚的彰化鄉下非常熱鬧，廟前街頭常有色彩鮮豔的電子琴花車出沒，當他看到表演結束後的花車女郎時，他困惑了。

早已習慣生活在沒有顏色柏林的他，發現家鄉是最熟悉也是最陌生的地方，也是永遠的矛盾與牽絆。他找不到答案，只好將感覺以小說來表達。

「鬼地方」的故事取材於自己，主角「陳天宏」因故從柏林回到家鄉永靖，面對三代家族成員的複雜關係和感情糾葛，故事藉由人鬼視角的不斷切換，流露內心對家族相愛相殺和時代無情發展的無奈心境。

與小說無奈風格完全不同，鬼靈精怪的陳思宏幽默風趣，兩小時的演講毫無冷場。他表示，台大戲劇所的訓練對他寫作有很大幫助。