華府獲聯邦補助 5年1660萬元推電動車發展

華府 近日獲得電動車 建設補助金，聯邦政府 將在五年內提供1660萬元，用於完善華府的電動車基礎設施，包括充電樁、安全指示牌、社區教育、清潔能源普及等，華府2022財年將首先收到240萬元。

根據華府交通局(DDOT)的「電動車基礎設施」計畫，第一年市府將重點興建五大充電站，具體位於紐約大道(New York Ave)、賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Ave)西南部、羅德島大道(Rhode Island Ave)、I-295公路和Anacostia高速公路附近、I-395和I-695交會處附近。

華府交通局主任洛特(Everett Lott)說，城市的交通建設必須隨民眾需求和環境現狀的演變而發展，現代化的通勤方式越來越注重清潔能源，尤其近幾年油價上升，氣候變暖的負面效應也更顯著，電動車使用率不斷升高，華府的相關基礎設施也需按部推進。

根據市府計畫，2023財年的第一個100天將確認各項基礎設施的設計方案，並進行環境評估，2023年4月至6月啟動工程，預計同年9月完成，隨後三年內將持續評估各充電站和相關電力設施的使用情況及環境影響，未來再據此擴大電動車網路，包括拓展電動車在大眾運輸系統以及公校系統中的應用。

華府推動電動車發展的計畫也屬於聯邦政府清潔運輸項目的一部分，目標縮小各社區的清潔能源分配差距，提升可負擔、可持續交通網路的覆蓋面積。