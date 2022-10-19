我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

華府獲聯邦補助 5年1660萬元推電動車發展

記者張筠／華盛頓報導

華府近日獲得電動車建設補助金，聯邦政府將在五年內提供1660萬元，用於完善華府的電動車基礎設施，包括充電樁、安全指示牌、社區教育、清潔能源普及等，華府2022財年將首先收到240萬元。

根據華府交通局(DDOT)的「電動車基礎設施」計畫，第一年市府將重點興建五大充電站，具體位於紐約大道(New York Ave)、賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Ave)西南部、羅德島大道(Rhode Island Ave)、I-295公路和Anacostia高速公路附近、I-395和I-695交會處附近。

華府交通局主任洛特(Everett Lott)說，城市的交通建設必須隨民眾需求和環境現狀的演變而發展，現代化的通勤方式越來越注重清潔能源，尤其近幾年油價上升，氣候變暖的負面效應也更顯著，電動車使用率不斷升高，華府的相關基礎設施也需按部推進。

根據市府計畫，2023財年的第一個100天將確認各項基礎設施的設計方案，並進行環境評估，2023年4月至6月啟動工程，預計同年9月完成，隨後三年內將持續評估各充電站和相關電力設施的使用情況及環境影響，未來再據此擴大電動車網路，包括拓展電動車在大眾運輸系統以及公校系統中的應用。

華府推動電動車發展的計畫也屬於聯邦政府清潔運輸項目的一部分，目標縮小各社區的清潔能源分配差距，提升可負擔、可持續交通網路的覆蓋面積。

電動車 華府 聯邦政府

上一則

芝華諮處金獅獎 趙鵬、Norman Chen獲殊榮

下一則

伊州醫療院所 取消強制戴口罩

延伸閱讀

與電動車搶電池 中國儲能行業現「電池荒」

與電動車搶電池 中國儲能行業現「電池荒」
華府這座教堂的彩繪玻璃 蔣宋美齡肖像與傑弗遜並列

華府這座教堂的彩繪玻璃 蔣宋美齡肖像與傑弗遜並列
紐森與盟友對立 暗指Lyft藉30號提案「搶錢」

紐森與盟友對立 暗指Lyft藉30號提案「搶錢」
華府教堂宋美齡彩繪玻璃窗驚豔 代表自由 唯一亞裔女性

華府教堂宋美齡彩繪玻璃窗驚豔 代表自由 唯一亞裔女性
華府選票投遞箱啟用 選民可表決服務業小費薪資倡議

華府選票投遞箱啟用 選民可表決服務業小費薪資倡議

熱門新聞

休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

2022-10-18 17:46
喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
梅迪納家後院的狐狸。(擷自Nextdoor網頁)

人與6狐共存 聖安東尼奧民宅野趣橫生

2022-10-15 02:15
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

合法移民因這事租屋被拒…物業公司遭控歧視 45萬和解

2022-10-14 12:15
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

2022-10-12 19:52
方碧蓮失蹤已經超過三天，家人心急如焚。(家人提供)

下月將臨盆 芝華婦突然失蹤逾3日 家人心急如焚

2022-10-13 10:13

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知