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華府選票投遞箱啟用 選民可表決服務業小費薪資倡議

記者張筠／華盛頓報導
華府今年除改選市長、市議員，選民也將表決影響服務業員工小費薪資的「82倡議」。（記者張筠/攝影）
華府今年除改選市長、市議員，選民也將表決影響服務業員工小費薪資的「82倡議」。（記者張筠/攝影）

華府選舉委員會14日宣布，即日起全市55個選票投遞箱(ballot drop box)啟用，持續開放至11月8日選舉日當天的晚上8時，今年華府除了改選市長、部分市議員，選民也可表決「82倡議」(Initiative 82)，該倡議將影響各商家給雇員的小費薪資(tipped wage)。

華府選舉委員會發言人傑卡布斯(Nick Jacobs)表示，全市共有55個選票投遞箱，每區各有至少五個，多分布在投票站附近，人員流動性大的娛樂中心、圖書館等機構附近也設有投遞箱。

今年選民除了決定市長、市議員等公職人員，還要表決「82倡議」，又名「提高小費雇員的最低工資措施」，目前華府規定，若服務業員工收到的小費不足，雇主需要補貼，確保員工拿到每小時16.1元的薪資。

若「82倡議」通過，華府服務業商家和機構的雇主，需給員工支付的最低小費薪資將從現在的5.35元逐步提高，市府目標藉此倡議，在2027年時，讓服務業者的工資水平達到與無小費員工的最低薪資相匹配的程度。

市府官員表示，「82倡議」旨在逐步取消所謂的「小費抵免」(tip credit)規定，「小費抵免」意為雇主將雇員每小時賺取的小費計入他們的時薪中，換句話說，若員工收到的小費加上基本薪資能夠達到市府規定的最低時薪，則雇主不用再補貼員工更多小費薪資。

該倡議主要影響的群體包括餐廳、酒吧、美甲店、停車場等機構的員工；華府市民曾在2018年針對類似倡議投票，當時55%選民同意通過，但後來由於旅遊業者們的強烈反對，華府市議會否決了選民的表決結果，如今再次提出讓公眾投票。

華府 投票 圖書館

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