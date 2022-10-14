嬰兒配方奶粉短缺 大華府家長憂育兒難

嬰兒配方奶粉供應問題近幾個月或許已逐漸淡出民眾視野，但大華府 嬰兒奶粉短缺的情況仍懸而未決，不少家長依然在為兒童日常營養憂心，表示許多超商 的嬰兒配方奶粉存貨不足，物資追蹤平台TrackaLacker也顯示，10月中旬供應緊缺的情況未結束。

新冠疫情導致各產業供應緊縮，加上今年2月奶粉生產廠商Abbott撤回大量產品，全美各地的嬰兒配方奶粉幾個月前出現嚴重短缺，雖然聯邦政府允許進口外國奶粉，拜登政府也推動相應政策解圍，如今大華府的許多家長們仍找不到足夠的嬰兒奶粉，四個月前剛生了一對雙胞胎的米特爾(Meter)家庭就頭痛不已。

「新生兒每天有特定所需的營養，但供應如此不穩定，令我們每天都焦慮萬分」，艾琳·米特爾(Erin Meter)表示，很擔心孩子們長大後會有潛在的健康問題，「初作父母時，滿心期待要給孩子們提供最好的一切，如今卻在為最基本的物質憂愁，但客觀環境如此，我們也無能為力。」

大華府公司Datasembly的數據顯示，大華府今年5月有43%廠商的嬰兒配方奶粉短缺，9月情況稍有好轉，但Information Resources Inc.仍顯示，9月第一周，仍有21%的廠商缺貨，到了10月中旬，物資追蹤平台TrackaLacker也指出，大華府的奶粉短缺問題仍沒結束。

剛當媽媽的維州華人劉英茹說，預計此情況仍將持續幾個月，「孩子剛滿七個月，再忍忍或許也就過了，不用過度依賴配方奶粉」，但她表示，這種買不到生活必需品、嬰兒營養食物的感覺，對家庭健康、父母心理都有負面影響，「我和孩子父親長期的焦慮恐怕會在潛移默化中影響小孩，這是我們不願看到的，因此也在努力調整。」

嬰兒配方奶粉短缺對低收入 家庭的衝擊更大，大華府維權團體也因此推動政府提供相應補貼計畫，避免資源分配不均，甚至兩極化。