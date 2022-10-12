華府逾2萬學生 未及時更新接種 占華府公校生26%

華府市議會數據顯示，全市有逾2萬名學生在新學年返校前未及時更新疫苗接種。（取自華府公校官方臉書）

華府 市議會近日公布的數據顯示，全市有逾2萬名學生在新學年返校前沒有及時更新疫苗 接種，市府持續推動「不接種、不上課」計畫，敦促家長們按時更新孩子的疫苗，市府也在各社區設立接種站，避免學生耽誤課業；學前班(pre-K)至五年級學生更新各類疫苗11日已截止，6年級至12年級生須在11月4日前完成所有疫苗接種。

數據顯示，9月底全市有2萬3506名學生沒有按照常規兒科的規定及時接種各類疫苗，該數量在華府公校系統(DCPS)占26%；市府規定須及時更新的常規疫苗包括百日咳、麻疹等疫苗。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)和衛生官員此前擴充了全市學生須接種的常規疫苗種類，強調若沒有及時更新，則不可參加實體課堂，去年市府也將新冠疫苗設為滿12周歲者必須接種的疫苗，不過數據顯示，約46%的12歲及以上青少年仍未接種，市府規定有資格接種新冠疫苗的學生須在明年1月3日前完成。

市府現也持續推動「不接種、不上課」(No Shot, No School)計畫，敦促所有學生按時接種，華府衛生官員法爾利(Thomas Farley)說，全市有50個診所提供各種常規疫苗，方便學齡兒童和青少年及時接種。

衛生官員表示，新冠疫情導致許多學生及其家庭在其他疫苗的接種落後，10月11日是華府學前班(pre-K)至五年級學生更新各類疫苗的截止日，六年級至12年級生須在11月4日前完成所有疫苗接種。

市府官員表示，學校會提供兩周的「寬限期」(grace period)，讓即將接種但尚未完成相關證明的學生和家庭有緩衝時間。

華府衛生局也和國家兒童醫院(Children’s National Hospital)合作，在全市設立五個接種站，包括市中心的文教互動中心THEARC、哥倫比亞高地(Columbia Heights)、Shepherd公園、Shaw社區、Anacosita社區，每周一至周五上午8時開放至下午4時。

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)的數據，華府93%的兒童已接種過第一針麻疹、腮腺炎、風疹疫苗，71%兒童在兩歲前已完全接種此類疫苗，不過華府的青少年中，完成這類疫苗接種的人數比全國平均低四個百分點。