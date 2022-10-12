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首都捷運局因逃票損失4000萬元 下月開罰

記者張筠／華盛頓報導
首都捷運局為打擊逃票問題，近日在公車和地鐵站增加刷卡提示，11月起警方也將給逃票者開罰單。（記者張筠 / 攝影）
首都捷運局為打擊逃票問題，近日在公車和地鐵站增加刷卡提示，11月起警方也將給逃票者開罰單。（記者張筠 / 攝影）

華府首都捷運局(Metro)近日表示，上一財年捷運局因逃票問題損失4000萬元，本月啟動一項打擊逃票的計畫，包括在交通系統的電子標牌上顯示收費通知、更新刷卡通道、捷運局員工和警方向逃票者發出書面警告，且11月起將給逃票的民眾開罰單。

捷運局表示，新冠疫情期間逃票問題增多，不少民眾乘坐地鐵或公車都不刷卡，有些人是為減少人與人接觸而忘記，但也有人故意逃票，另有一部分乘客是因負擔不起而逃票，捷運局因此損失至少4000萬元，在乘客量驟減的背景下，該問題加劇捷運局入不敷出的窘境。

為改善此狀況，捷運局在各公車增加電子提示標牌，司機也可隨時播放語音提示，提醒乘客刷卡繳費，目前地鐵系統尚未安裝類似提醒，但捷運局員工和警察會在各地鐵站巡邏，給逃票乘客發書面警告，讓民眾重新適應大眾交通工具的收費系統，11月起將給違規者開罰單。

捷運局也表示，很多逃票者為華府學生，由於華府公校系統提供「兒童免費乘車」(Kids Ride Free)項目，學生可不付費乘坐公車和地鐵，但即使是免費搭乘，學生也需刷SmarTrip交通卡，否則捷運局系統無法計算參與此項目的學生數量，市府也不會據此支付捷運局相關的合作費用，因此仍會造成捷運局的損失。

華府學生不刷卡的行為也可能導致其他乘客養成不良習慣，雖然未來捷運局打擊逃票的執法重點對象為成年人，不是青少年，但市府仍鼓勵所有乘客，不論是否加入免費乘車計畫或享有其他優惠，搭乘公車和地鐵都須刷卡。

捷運局表示，除收緊執法，11月也將更新地鐵刷卡通道，增加逃票難度，包括設置更高的障礙、放大收費提示等。

捷運局也推動與各地政府的合作，提供更多可負擔的通勤計畫，減少民眾因負擔不起而逃票的情況，具體試行計畫包括向低收入群體提供100元的SmarTrip通勤卡，補貼他們的通勤費用。

逃票在馬州和維州屬於犯罪行為，不過近年來兩州地鐵交通警察對逃票的執法也明顯下降。

捷運 地鐵站 華府

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