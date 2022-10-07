德州無證移民巴士 再抵賀錦麗華府官邸抗議

一輛載運約50名美墨邊境無證移民 、掛著德州 車牌的巴士，6日清晨抵達華府 ，再度停在副總統賀錦麗(Kamala Harris)官邸外，共和黨籍州長持續以此行動抗議聯邦政府未妥善解決邊境問題；面對不斷湧入的無證移民，華府市長包瑟(Muriel Bowser)已宣布進入緊急狀態，方便資源調度，並向國民兵(National Guard)申請援助，但屢遭拒絕。

該德州巴士6日清晨抵達華府時，有協助尋求庇護者的華府組織SAMU First Response志工在場，他們以西班牙語給這批無證移民解釋之後的安排，引導他們上了兩輛較小的巴士，前往避難所。

這不是德州巴士首次將無證移民「丟包」到賀錦麗官邸外，9月15日和17日共有約150名無證移民被送到賀錦麗家門口，包括許多兒童，雖然援助人員迅速將他們從副總統官邸門口帶去當地避難所，但此事仍掀起高度關注，引發熱烈討論。

德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)曾表示，他指示將無證移民送到賀錦麗官邸，實質是為「向她表明信息」，德州副州長派翠克(Dan Patrick)也曾放話，直到「本屆政府覺醒」前，移民巴士會持續抵達華府和紐約市，共和黨籍州長試圖以此抗議拜登─賀錦麗政府沒有妥善解決邊境問題，導致德州等地背負沉重的經濟負擔。

近幾個月，已有數千名無證移民從德州、佛州、亞利桑那州等共和黨籍政府領導的地區，被送到民主黨控制的州和城市，德州已為此花費逾1200萬元。

無證移民大量湧入也給華府帶來許多問題，包括住所安排、生活物資及食品供應、醫療救濟、法律協助等，包瑟此前已多次申請國民兵援助，但都遭拒絕，隨後宣布緊急狀態，方便資源調度，華府市議會也支持包瑟的緊急法案，同意撥款1000萬元設立「移民服務辦公室」，專門解決無證移民的各項需求。