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張潔心新書「希望的煉金術」憶過往人生

記者王稚融／馬州報導
張潔心在「希望的煉金術」新書發表會上分享過往人生經歷。（記者王稚融 / 攝影）
張潔心在「希望的煉金術」新書發表會上分享過往人生經歷。（記者王稚融 / 攝影）

近日世界華人工商婦女企管協會巴爾的摩分會，主辦中華民國111年雙十國慶系列活動，包括「愛國旗愛台灣」圖文比賽成果發表、華冠獎得主張潔心新書發表會、海外搭橋計畫創業講座等，中華民國駐美代表蕭美琴、公使鄭榮俊等人同數十位僑胞共襄盛舉。

新書發表會由該分會創會會長白越珠主持，以對談方式帶領來賓了解張潔心的心路歷程。張潔心在「希望的煉金術」中，以坦然誠懇的文字分享過往人生，包括母親因思覺失調症而導致她的童年跌宕起伏，青少年時期被不同家庭收養，因此弟妹們改姓，經歷受人歧視等艱辛掙扎後才與家人團圓，後來到美定居努力奮鬥，全書許多內容令人潸然。

張潔心在台灣生長，父親是黃埔11期畢業軍人；她大學畢業到美留學後，認識了從事外交工作的夫婿。雖然1996年回美定居後，他們的婚姻畫下句號，但她在工作與扶養孩子之餘，攻讀會計學位並考取證照，50歲時與兒子一同創辦「鼎世聯邦顧問公司」(DSFederal)，2018年進入哈佛商學院的總裁經營管理班。

張潔心以個人生命經歷激勵讀者「擁抱希望」，活出有意義並回饋社會的人生，她以寫作療癒生命，讓親友和子女更認識自己，為不凡的人生留下感恩的紀念。

中華民國 歧視 華人

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