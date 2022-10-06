維州政府疫後遠程辦公人數 激增至3倍

維州 人力資源管理廳(Department of Human Resource Management)近日發布一項報告顯示，維州政府員工近期遠程辦公人數，比2019年同期激增三倍。

數據顯示，今年9月維州共有1萬5338名州府職員每周至少一天遠程辦公，該數量是州府所有可居家工作者的60%，人數也相當於是2019年同期的三倍；在這些遠程辦公的員工中，近三分之一選擇線上和實體辦公結合，他們表示兩種形式各有利弊，混合起來工作會更有動力，彈性也更大，生活品質提高。

該報告顯示，32%州府職員每周僅居家辦公一天，另外7%人選擇完全在線上工作，其中許多人也因此遷到郊區生活；新冠疫情 前，維州政府僅有能力提供四分之一的職員遠程辦公的條件，如今四成職員都可居家上班。

不過維州州長楊京(Glenn Youngkin)今年修改了遠程辦公的相關政策，此舉導致183名政府職員離職，多數是維州運輸廳(VDOT)的員工。

今年7月5日生效的新規指出，員工可根據「適當」的原因申請遠程辦公，各政府部門將根據工作內容和所需的遠程辦公頻率來批准員工的申請。

具體規定包括，若有家庭成員生病、學校關閉、惡劣天氣等原因，可申請每周一天或臨時的遠程辦公，此申請需由主任或辦公室負責人(head of the agency)批准；每周兩天的居家辦公申請需由廳長辦公室批准，而每周三天及以上的遠程辦公申請則需州長辦公室批准。

批評聲指出，該新規忽略了先前允許民眾遠程辦公的原因，也給部分有需求的政府機構增加工作量，審批過程更複雜混亂，也導致許多不必要的作業。