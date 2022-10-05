華府非裔男無故被捕 提告警方求償百萬元

華府非裔 男子麥肯尼(Jonathan McKinney)日前在公園遛狗時，突然被警方逮捕，雖然被拘留一天後獲釋放，但他的身體遭電擊槍攻擊疼痛，精神也受創，近日他提告公園警察 (U.S. Park Police)，稱警方因不明原因逮捕他，且暴力執法，要求賠償100萬元。

麥肯尼是一名職業遛狗者(dog walker)，他9月29日向華府巡迴法院提起民事訴訟，狀告公園警察無故逮捕他，且暴力執法導致他身心受傷。

根據告訴文件，麥肯尼當時遛完狗準備回家，經過Battery公園時一邊走一邊在玩「寶可夢」(Pokemon Go)遊戲，突然有一名身穿短袖短褲的白人男子接近他，向他打招呼並做了個鬼臉，麥肯尼感到不舒服，因此請對方不要與他說話，該男子回應「這是一個公共場所，我當然可以跟你講話」，麥肯尼逐漸因對方的言行感到被威脅，因此快步離開。

但當麥肯尼走出公園，幾名警員突然從一輛車下來，追趕他並用電擊槍打了他三下，並將麥肯尼逮捕，他先被送到急診室治療被電擊受傷部位，而後被帶到警局按手印，經拘留一天才獲釋。

麥肯尼雖然沒有面臨指控，但警方也從未給出逮捕、拘留他的任何解釋；麥肯尼獲釋後不久就確診新冠肺炎。

麥肯尼的代表律師譚普爾(Donald Temple)表示，麥肯尼沒有任何不當行為，「只是遛狗完從公園回家」，警方的逮捕非常離奇，懷疑涉及族裔偏見；麥肯尼表示「只想尋求正義」，「我只希望每個人都能自由、放心的在社區活動，不用擔心被威脅，甚至因此背負案底。」

根據起訴書，麥肯尼持續經歷身心上的掙扎，被電擊後情緒也不穩定，需要支付醫療費用來緩解此情況，此事也導致他喪失自信，且惡夢不斷，要維持工作和正常生活很艱難。

譚普爾說，雖然麥肯尼沒有面臨指控，但「恥辱感揮之不去」，「很多年輕人莫名其妙被定罪，被按壓指紋、拍照片，成為一輩子的陰影」，因此要求警方對此賠償100萬元。

對此公園警方發言人特溫納姆(Thomas Twiname)表示，警方會嚴肅處理所有不當指控，目前無法評論正在進行的訴訟。