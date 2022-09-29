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世報、味全合辦 家庭小廚師繪畫賽開鑼

本報訊
美國味全「家庭小廚師」繪畫比賽，歡迎16歲以下青少年及兒童在11月9日前投稿。（本報提供）
美國味全「家庭小廚師」繪畫比賽，歡迎16歲以下青少年及兒童在11月9日前投稿。（本報提供）

世界日報與美國味全公司共同舉辦繪畫比賽，邀請全美16歲以下青少年及兒童參賽。本屆主題為「家庭小廚師 (Little chef of the day for my family)」。疫情衝擊以及高通膨背景下，許多華人工作之餘還要為家人烹飪下廚，孩子或許還沒能力分憂，但暢想繪畫出為家人做一餐是正能量的開始，也可以潛移默化培養家庭責任感，使父母暖心。此主題也契合美國味全50周年「分享愛，分享美國味全」的主題，讓小朋友藉畫作分享對父母家人的感激與愛。

比賽依年齡分為：6至7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8至9歲組、10至11歲組、12至13歲組、14至16歲組。繪畫紙11吋乘14吋，主題為「家庭小廚師」。鼓勵參賽者線上投稿，步驟與詳情請參活動官網：https://bit.ly/wcwj22。若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料(姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別)，於11月9日前寄達紐約世界日報活動組(141-07 20 Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)，逾期恕不接受。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

主辦單位除提供優勝獎金、獎狀，前三名可獲得獎盃。每組第一名獎金200元，第二名160元，第三名120元，佳作獎60元。收件截至11月9日，評選結果及優勝作品訂於12月初公布於世界日報及活動官網。

詳情請參考活動網站：https://weichuan.wjwebsite.com/，或電洽：(718)746-8889分機6361張先生。

世界日報 疫情 華人

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