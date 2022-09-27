蒙郡公校學生閱讀進步 但數學未達標

馬州 最大的蒙郡公校 系統(MCPS)近日公布一份報告顯示，學生去年的閱讀水平整體提升，但數學成績未達公校設定的目標，尤其中學生成績下降較明顯，公校計畫為中學生增加教學輔助和師資，對症下藥、調整學習進度。

蒙郡學區總監麥克奈特(Monifa McKnight)表示，該郡今年重點考查二年級、五年級、八年級和11年級學生的能力，對比2021-2022學年與前一學年的差異。

報告指出，全郡72%的學生的閱讀能力達標，超過該郡公校官員設置的66%目標，不過數學達標的學生僅有61%，略低於原定目標64%。

小學生的閱讀和數學都有進步，二年級的閱讀成績提高了13%，五年級提高11%，其中西語裔和非英語為母語的學生進步最明顯；二年級的數學進步了11%，五年級進步幅度較小僅2%。

相比之下，中學生的數學仍因疫情 受到較大影響，八年級學生成績退步13%，全郡僅有46%的八年級生達到郡府設定的標準，11年級生數學下降2%；八年級和11年級的閱讀成績分別有3%和2%的提高。

蒙郡公校教委副主席西爾維斯特(Karla Silvestre)表示，過去一年對教育行業仍是非常艱辛，面臨問題包括學生減少、出勤率下降、教師資源缺乏等，但公校官員將加強中學生的數學培訓，增加數學教師以及補課、教學輔助等資源，並分析數據結果，為學生制定學習進度。