DNA相助 維州費郡女子失蹤50年找到遺骸

吉德蔚1975年失蹤，遺體2001年被發現，但她的身分直到2022年才被確認。（Othram公司提供）

維州 費郡(Fairfax County)警方26日破解一宗調查了數十年的命案，警方2001年在商業繁華的泰森角(Tysons)發現一具遺骸，但死者身分近20年始終未解之謎，如今終於找到線索，警方公布該死者是一名在1970年代失蹤的吉德蔚(Patricia Agnes Gildawie)。

吉德蔚的遺體在2001年9月27日被發現，當時一名建築工人在修建如今的泰森角商場Tysons Galleria時意外發現，執法人員調查後判斷該受害者去世時是一名20多歲的女性，身高5呎5寸，有挑染的紅頭髮，後腦勺中槍，但由於時隔已久，有很多線索難以恢復，甚至誤導調查，曾有一段時間執法人員誤判該屍體是一名非裔 女性，但吉德蔚是一名白人。

費郡警方今年初與德州 的DNA實驗室Othram公司合作，確認遺體身分，最終發現就是吉德蔚，她1975年2月失蹤時僅有17歲，警方猜測吉德蔚當時被人帶到樹叢裡後遭槍殺；費郡警方重大犯罪和網路取證科長官卡洛爾(Ed O’Carroll)表示，雖然耗時47年，但終於能給死者的家人一個答案，「現在警方將全力調查殺害吉德蔚的兇嫌」，就算時間久遠，也要追責。

吉德蔚的姊姊杜波力(Veronique Duperly)對此消息也非常震驚，同時也鬆了一口氣，「終於不用每日每夜擔心她去哪裡了，心懸在空中是最糟糕的。」

吉德蔚在家中的綽號為「小圓球」(Choubi)，「因為她嬰兒時期像是一顆小圓白菜一樣，媽媽因此這麼稱呼她」，比吉德蔚大一歲半的杜波力說，妹妹一直都有自由的靈魂，她從不想生活在別人的規矩之下，她很貼心、善良，從不會想傷害任何人，但後來她遇到了一群不好的人。

吉德蔚1958年生於法國，八個月大時就隨家人搬到維州費爾法克斯市(Fairfax City)，在北維州長大；她失蹤前的那段時間，吉德蔚有一個30多歲的男朋友，在一間家具店工作，「她之前每幾周都會到媽媽家一趟，吃媽媽做的飯菜，和家人聊天，但突然有一天她就未再出現」；警方設法尋找該男子以獲取更多線索，該男子曾經工作的家具店已關門。

卡洛爾表示，該案的難點在於時隔近50年，費郡的變化和發展極大，商業高樓取代了70年代的農田，許多民眾都搬遷，記憶也逐漸退去，案發地點更「面目全非」，很多新穎的執法技術的效果有限，「既然要調查當年的案件，那就必須還原當時場景，並重拾那個年代的技術。」

卡洛爾說，警方將回到傳統的偵查技術，包括尋找當年與她有交集的人，追蹤她在失蹤前駕駛的跑車Cadillac Eldorado，車內是紅色裝潢；警方也呼籲有線索的民眾致電(866)411-8477協助辦案。