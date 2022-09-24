美京活動中心10月15日亞裔人才招聘會 專業人士經驗談

美京華人 活動中心10月15日下午12時30分至5時30分，將舉行2022年亞裔 人才現場招聘會，是疫後首次恢復實體形式，截至目前已邀請到聯邦食品暨藥物管理局(FDA)藥物評價和研究中心生物統計學辦公室、蒙郡公校系統(MCPS)、DSFederal、漢佛萊醫藥(Humphries Pharmaceutical)等機構和企業參與。

此外多位行業專業人士也會參加座談，分享各自行業的機遇和挑戰。

座談嘉賓包括Wasserman, Mancini & Chang律師事務所合夥人Richard Chang，他在美國天主教大學哥倫布法學院獲得法學博士學位和國際法證書，1998年共同創立全國亞裔美國專業人士協會(NAAAP-DC)華府分會，他也是美國移民律師協會(AILA)出版「簽證處理指南」中台灣- AIT文章的特約作者，2020和2021年被Bestlawyers.com評為美國最佳移民律師之一。

Amy Gao是Spatial Front Inc. 的總裁兼首席執行官，該科技公司在全美30 多州有500多名員工。 Amy 擁有城市規畫碩士學位，是地理空間技術的熱心推動者。

現任美京華人活動中心會長李志翔，領導該中心已有十年。在職期間曾擴健康醫療中心服務項目及社區服務；成立居家護理中心、美京藝廊，併購美京博雅苑與游泳網球運動中心等。2007年，他從服務20餘年的磐亞顧問工程公司退休 ，時任公司執行副總裁，此前曾任尚億科技公司董事長兼總裁與策源公司總裁。

美京華人活動中心的資深顧問李潮，曾在勝家及IBM做電腦軟體方面的工作，1998年退休，40多年來持續房地產仲介工作和CCACC義工；同樣擔任40多年義工的生物物理及能源工程博士黃幼基也將分享心得，他現為蒙郡政府醫療健康委員會委員，也是本地各級學校及國家博物館的義務講員。

有意參加招聘會的雇主和求職者可登錄註冊：https://bit.ly/3C1cK2u