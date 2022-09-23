馬州喬郡宵禁 青少年稱治標不治本

馬州喬治王子郡(Prince George’s County)執行「青少年宵禁 」(youth curfew)政策已有兩周，社區仍熱烈對該措施持續討論，幾名支持宵禁的青少年表示，雖然此舉一定程度上能減少青少年犯罪，但仍僅是臨時解決方案，甚至治標不治本。

喬治王子郡本月初執行針對年輕人的宵禁政策，規定未滿17歲的民眾，每周日至周四晚上10時至凌晨5時必須待在家中，周五至周六的宵禁從午夜12時至凌晨5時為止，若以上時間段要出門，須有成年人陪同。

郡府表示該規定初期至少執行30天，截至目前沒有出現嚴重的違規情況，多數青少年都遵守新規，不過社區對此規定的討論持續，幾名支持該政策的年輕人也坦言，從長遠來看，該政策的效果有限。

該郡15歲的Bowie市青年龔子納(Jaden Libby-Gonzaga)說，最根本的是要讓學生們增加參與學校生活，「很多16歲以下的青少年因遵守政策而在晚上10時前回家，但在家仍無所事事，一旦沒有政策約束，他們仍可能參與到不良活動。」

此外龔子納也引用研究表示，許多犯罪行為是在下午1時至晚7時之間發生，宵禁政策只能避免夜間犯罪，但無法從根本上幫助青少年們清除犯罪的念頭，「應該推動學校和社區中心的文化、教育 活動，讓青少年們善用時間，且把精力和聰明才智花在合理的事情上。」

Lanham基督教學校15歲的霍楚思(Jordan Houchins)說，很多同齡人「不知道如何為社區做貢獻，放學後在外面遊蕩或無所事事」，若學校和家長們能協助帶來更多有建設性的活動及項目，則不僅可以打擊社區犯罪，還能幫助年輕人建立有意義的生活。

Flowers高中14歲的喬森(Shelemiah Griffiths-Johnson)說，疫情 衝擊尚未平息，「恢復實體課仍需時間，很多同齡人習慣線上學習後，至今還未調整好狀態，在實體課上無法集中注意力，壓力和心理問題並存，導致一些不正常的行為。」

喬森說，小規模課堂和一對一輔導能幫助年輕人們調整心態，身為一名學生，他觀察到很多同齡人並沒有盡到學生的本分，「宵禁政策無法從根本上打擊犯罪問題，僅能減少犯罪行為，推動教育才能從源頭上解決問題。」