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華府新提案 交通違規被拍到 駕照將扣分

記者張筠／華盛頓報導

華府市議會近日提出新提案，計畫擴大交通照相機(traffic camera)的執法權限，若駕駛員被拍到超速或闖紅燈，駕照將被扣分，此外也將收緊市府的執法力度，允許拖走有兩張以上未繳罰單的車輛，避免罰單逾期惡化。

目前華府的交通照相機針對打擊超速、闖紅燈等違規行為都會拍照，但市府僅能根據拍攝內容來評估罰款，不會影響駕照分數；若華府市議員亨德森(Christina Henderson)的提案通過，未來民眾如果被交通照相機拍到超速或闖紅燈，駕照至少會被扣一分，若在學校附近(school zone)違規，則要多扣一分；假使司機再出現違規駕駛，將疊加扣分，扣分到一定程度後，駕駛必須接受相關的交通課程及培訓，才可重新開車上路。

根據華府現行法律，駕照被扣除10至11分的司機，可能被剝奪駕駛資格90天，若扣12分以上，則吊銷駕照。

亨德森說，行駛速度超過限速25哩的民眾若被交警攔下，會被罰款且扣分，交通照相機的功能旨在分擔交警的工作量，更有效的提升道路安全，因此在執法權限上應與交警一致；她表示，雖然華府已有許多提高交通安全的方法，但2021年的道路死亡人數仍達14年來的新高，因此立法者推動能加強執法的政策，可減少危險駕駛。

不過交通照相機使用多年以來，民眾和維權團體對此的評價總是褒貶不一，批評者表示它們對低收入司機的打擊最嚴重，執法資源分配不均，而支持者也擔心執法力度不夠且不完善，由於缺乏專門的執行機制，許多外州司機在華府違規後「逃之夭夭」，不僅威脅市內安全，衝擊法律的有效性，同時拖欠的罰款也影響政府稅收。

市府數據顯示，2022年9月至2021年10月，華府的交通照相機共開出147萬7167張罰單，總共涉及罰金1億8700萬元，而其中有至少6100萬元沒有及時繳納。

亨德森的提案也試圖解決外州司機拖欠罰款的問題，市府計畫每年向保險公司發送兩次罰單報告，並允許市府拖走有兩張以上未繳納罰單的汽車。

亨德森期待近期可舉行一場公聽會，蒐集公眾和各團體對此提案的意見。

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