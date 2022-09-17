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居家辦公雖成常態…上班族多自駕 大華府疫後仍壅堵

記者張筠／華盛頓報導
雖然疫情後居家辦公成為常態，但選擇獨立駕車的通勤人數增加，道路依然擁堵。（記者張筠／攝影）
雖然疫情後居家辦公成為常態，但選擇獨立駕車的通勤人數增加，道路依然擁堵。（記者張筠／攝影）

華府民眾在疫情後的通勤和生活習慣改變，雖然居家辦公已是常態，但交通擁堵的問題仍很常見，近日一項報告顯示，主要原因包括民眾拼車意願降低，且多數上班族選擇自駕通勤，乘坐大眾交通工具的民眾明顯減少。

「華盛頓大都會政府委員會」(Metropolitan Washington Council of Governments)的交通規畫委員會每三年調查民眾的通勤狀況，今年收到近8400位民眾的反饋，數據顯示，2019年的工作日，約有十分之一的民眾會因工作安排緊張，為避免通勤耗時而選擇遠程辦公；新冠疫情爆發後，現在該比率漲至近五成(48%)。

交通規畫委員會主任拉姆福斯(Nick Ramfos)說，從交通、環境等角度看，居家辦公是好消息，但調查卻顯示，通勤到辦公室上班的民眾，選擇自行駕車的人數比率從2019年的64.4%上升到2022年的78.4%。

數據顯示，2022年僅有8%的上班族選擇乘坐大眾交通工具，比2019年的24%顯著下降，拼車(carpool)的人數比率也從5%下降至2%，高承載車道(HOV)的使用率也明顯減少，「多數拼車的民眾都是互相認識的親人或朋友，很少有疫情前陌生人互相拼車的情形。」

拉姆福斯說，綜合以上原因，儘管多數民眾無需每天通勤，但路上車輛卻沒有減少，「大華府地區承載的交通量很有限，若所有返回辦公室上班的民眾都選擇駕車，恐怕會導致道路超負荷。」

「騎車、步行、地鐵、公車、拼車等都是很好的替代方案，也最能解決交通擁堵，降低環境污染」，拉姆福斯表示，交通規畫委員會現也鼓勵民眾響應22日的「無車日」(Car Free Day)活動，鼓勵選擇駕車之外的方式通勤。

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