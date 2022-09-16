專家建議 大華府應開發備用供水系統

流經華府、馬州、維州的波多馬克河是大華府許多地區目前唯一的水源。（記者張筠／攝影）

水資源專家近日表示，大華府 地區有必要推動第二套備用供水系統(secondary water supply)的研究和建設，不能僅依賴貫穿華府、馬州、維州 的波多馬克河(Potomac River)，否則一旦發生漏油污染河流，大華府多數地區水資源供應將被切斷，後果不堪設想。

大華府目前主要由波多馬克河供水，維州費郡水能源(Fairfax Water)公司總經理海吉斯(Bain Hedges)表示，近八成的供水來自波多馬克河，該水資源公司服務範圍包括全區500萬居民和300萬員工的日常水資源和消防用水提供。

海吉斯說，儘管大華府部分地區有應急水源系統，但華府和維州阿靈頓郡(Arlington)完全依賴波多馬克河的供應，這兩區的水資源由Washington Aqueduct公司提供，而此公司的水源僅來自波多馬克河。

大華府地區的水資源業者和專家因此建議「華盛頓大都會 政府委員會」(Metropolitan Washington Council of Governments )開發備用方案，由Army Corp of Engineers研究第二個水資源供應系統。

「若水資源的供應不足、質量不過關，大華府水務公司將無法正常運作，進而將嚴重影響大華府民眾和商家的日常生活」，WSSC Water水務公司區域計畫經理希爾頓(Tom Hilton)說，若發生類似1993年Colonial Pipeline破裂的事件，大量石油流入河流，污染水資源，沒有備用水庫就等於水資源被切斷，後果不堪設想，「這種突發情況與乾旱等自然災害不同，乾旱還可能提前幾周或幾個月發現跡象，但漏油事件幾乎算是毫無預警。」

希爾頓說，應對乾旱，也必須提前規畫，由於氣候變化，每年降雨量不同，河流水量隨著浮動，「從目前的河流流量預測，若2040年大華府經歷極端氣候，發生類似1930年和1966年的嚴重乾旱，按照目前全區的用水需求，極有可能出現供水不足的問題。」

水資源公司除了要求華盛頓大都會政府委員會批准耗資300萬元的研究方案，此外也要求該委員會向聯邦爭取資金協助，「建設二級水源預計需要逾8億元，沒有聯邦支持恐怕無法完成」，希爾頓說，推廣關於水資源的教育也格外重要，「若要長久發展，必須培養正確、健康的能源意識。」