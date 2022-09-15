維州每人獲退稅250元 10/31前可收到

維州 稅務部門14日表示，州府將向民眾寄出約320萬筆退稅 款，7月1日報稅 的民眾將在10月底前收到退稅，其中個人納稅者將收到250元，共同納稅的夫妻則有500元。

維州稅務官員波爾斯(Craig Burns)表示，退稅將以支票或直接電匯(direct deposit)的方式寄發，州府將在9月16日、17日開始試行寄出數千張支票、電匯，確保流程作業正常後在全部送出。

伯恩斯說，州府計畫從19日起，每天退25萬筆稅款，州府將按照民眾提交報稅的順序發放退稅金，維州稅務廳表示，在7月1日以前報稅的民眾，預計可於10月31日前收到退稅金，「若在11月1日前沒有報稅，則不會收到退款」；州府預計130萬筆稅款將以直接電匯的形式到達民眾帳戶，另外近200萬筆將以支票寄送。

維州州議會今年稍早時通過退稅決議，個人納稅者每人可獲得250元退款，共同報稅的夫妻可獲得500元，不過，由於部分民眾積欠政府機構各項費用，因此該筆退稅在寄發前，會先扣掉欠債，因此到帳金額會較少，維州稅務廳表示，若民眾所欠債務多餘退稅金額，州府將寄信通知。

民眾若要查詢退稅資格及時間，可登錄州府官網，或每周一至五的上午8時30分至下午5時致電詢問，詳情：https://bit.ly/3SkLfqj。