多名女性受害 維州費郡暴露狂被逮捕

42歲的艾法洛在紐約和維州費郡亨頓市多次暴露，行為不雅，讓大量女性受侵犯，現已被捕，不得保釋。（警方提供）

維州 費郡(Fairfax County)亨頓市(Herndon)的Washington & Old Dominion(W&OD)公園小徑，近期發生一連串的不雅暴露事件，警方12日宣布，涉案的42歲男嫌犯已被逮捕，警方表示，該名嫌犯也曾在紐約犯類似袒露下體襲擊在慢跑女性的案件，警方呼籲受害者站出來提供更多證據。

警方表示，42歲的艾法洛(Juan Rodriguez Alfaro)8日在亨頓市被捕，他與近期發生在費郡和紐約的系列案件有關，艾法洛今年1月搬到亨頓市，去年在紐約州 Suffolk郡試圖強姦、性侵 他人，現有多項逮捕令在身；費郡警方犯罪科助理警官萊茲斯基(Ryan Lazisky)表示，費郡亨頓市社區已經回歸安全，民眾出行運動、遛狗時，不需再提心吊膽。

執法人員表示，艾法洛在多起案件中的作案手段類似，他曾在紐約袒露下半身，從背後襲擊一名在慢跑的女性，該女性是一名執法官員的妻子，後來順利逃脫，並向執法機構提供了其犯案細節。

艾法洛8日在亨頓市Elden街上的一家超市被警方逮捕，警方表示，之後還收到其他受害者的證據視頻，因此發現艾法洛與近期在亨頓W&OD公園小徑發生的多起不雅和襲擊事件有關。

受害女性提供的視頻顯示，艾法洛8月14日曾出現在Woodland Grove Place附近，他同樣裸露腰部以下的身體，一邊手淫一邊接近附近女性後逃跑；警方調查顯示，其他作案地點，包括7月20日他也曾在Monaghan路2000號附近，8月14日在Centre Park圓環12900號，8月18日在W&OD，且多起案件的過程基本類似。

執法官員稱，艾法洛至少與費郡的13宗案件有關，另有8宗在亨頓市，最早的一起發生於7月15日，「雖然這些案件中沒有強姦行為，但所有受害者都感覺受到嚴重侵犯」，萊茲斯基說，艾法洛現面臨費郡、亨頓市、紐約的多項指控，且指控件數不斷增加，目前已將其拘留，不得保釋。

艾法洛被捕的消息一公布，常在W&OD公園運動的民眾都鬆了一口氣，「終於能恢復正常生活」，每周五天在該公園騎行的賈維斯(Dawn Jarvis)說，近兩個月生怕碰見此人此事，出門運動都提心吊膽，或被迫改換路線，非常不便。

警方呼籲更多受害者提供證據，可撥打(703)246-7800轉3，並鼓勵案發地附近居民提供監控影片，懸賞金額從100元至1000元不等。