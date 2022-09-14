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安德魯斯基地航空展 9月17、18日盛大回歸

記者王福權／馬州報導
因疫情中斷兩年，「安德魯斯基地航空展」今年盛大回歸。（取自航空展官網）
因疫情中斷兩年，「安德魯斯基地航空展」今年盛大回歸。（取自航空展官網）

疫情中斷兩年，「安德魯斯基地航空展」(Andrews Air and Space Expo)將於17日和18日盛大回歸，今年活動將包括空中特技飛行表演與各式戰機靜態展示；此項全美最大規模的世界級飛行特技表演，免費開放參觀。

該展覽除了讓民眾可近距離目睹美國軍事裝備和飛機，還可以觀看各種空中飛行特技，包括舉世聞名的美國空軍雷鳥特技飛行表演、空軍古董機特技飛行隊、民間航天特技表演冠軍、以及飛行喜劇航空秀，堪稱全國最值得看的一場飛行表演；靜態展示包括F-15鷹式戰鬥機、C-17新世代運輸機、B-1槍騎兵戰略轟炸機、同溫層堡壘戰略轟炸機、以及阿帕奇武裝直升機等。

安德魯斯基地也將有航空展攤位區，側重航空科學、太空技術、尖端工程、空軍藝術計畫和實用數學等。航空創新和創意中心的展覽將提供3D列印、掃描、設計和虛擬實境。整個營區有幾十個展品攤位，適合親子活動。今年也正逢空軍成立75周年，活動豐富多采。

為期兩天的航空秀無需門票，17日、18日上午9時開放至下午5時。由於位於美國首都的營區基地禁止民眾開車進入，民眾可以從FedEx Field的停車場，搭乘大會提供的免費接駁車往返會場。詳情可查詢：https://bit.ly/3DfqEPS

太空 疫情 3D列印

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