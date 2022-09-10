華府前新聞博物館 變身名校教學樓

原新聞博物館大樓現成為約翰霍普金斯大學的新教學樓，地理位置優越，新生最快將於明年8月在此上課。（約翰霍普金斯大學提供）

前新聞博物館 (Newseum)所在地，已成為約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的新教學樓，近日該建築翻新工程即將完成，未來主要供該校商學院使用，明年入學的商學院新研究生將從2023年8月起在此上課。

原座落在華府 賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Ave)西北555號的新聞博物館，2019年因財務問題，以3億元將大樓賣給約翰霍普金斯大學，經過近四年的翻新，這棟42萬平方呎的建築現已成為了包括38間教室、多媒體工作室、多功能會議廳、圖書館、影音視聽室的教學樓，此外還有健身 房、頂樓花園、零售商店等多元設備。

新教學樓地理位置優越，臨近華府國家廣場(National Mall)、國會等標誌性地點，方便學生通勤，也提供良好的學習環境；約翰霍普金斯大學表示，這棟新校區將主要供Carey商學院四個研究所項目使用，現已開放給2024屆研究生申請，新生們將從2023年8月開始到新校區上課；未來該校的「高級國際研究」(Advanced International Studies)和文理學院的課程也將搬遷至華府的這棟新教學樓。