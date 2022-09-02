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疫情致人手不足 費郡垃圾拖延處理惹民怨

記者張筠／維州報導
費郡部分居民區的垃圾處理近日出現問題，主因為人手不足，缺乏卡車司機，郡府計畫調整相關政策，解決民怨。（記者張筠 / 攝影）
費郡部分居民區的垃圾處理近日出現問題，主因為人手不足，缺乏卡車司機，郡府計畫調整相關政策，解決民怨。（記者張筠 / 攝影）

因許多民眾抱怨私人運營的廢物處理公司消極怠工，導致他們生活不便，維州費郡(Fairfax County)近日計畫更新居民區的垃圾處理方式，調整郡府和私人企業的垃圾服務比重，不過，專做垃圾回收的企業也有難言之隱，業者稱，疫情導致人手不足，至今都還無法有效解決。

費郡監事委員會(Board of Supervisors)主席麥凱(Jeff McKay)也在提出抱怨民眾之列，垃圾處理公司沒有按時清理廢棄物，遲遲不收垃圾「很令人惱火」，該委員會因此計畫重新調整費郡收集固體廢棄物的方法。

麥凱說，郡府正在商討的其中一個方案是，將垃圾處理直接交給私人運輸商，與之簽訂特許經營協議，從而讓郡府在此過程中有更多監督和管理權；另一個方案是簡化請願流程，讓民眾若遇到難以改變的情況時，能更方便的請求郡府提供處理垃圾的支援。

當前費郡政府僅處理全郡10%居民的垃圾，剩下的90%都由私人企業處理，而垃圾處理費都直接繳付給企業或屋主協會(HOA)；麥凱說，此方式已經運作幾十年，「郡府還有大量工作要處理，因此才會將垃圾處理等任務交給專員處理。」

不過遭民眾批評抱怨的企業也有難言之隱，許多公司表示人手不足，尤其卡車司機不夠，造成部分社區有兩周無人前往收集垃圾，路邊廢棄物堆積成山，散發難聞氣味，並導致蚊蟲問題，業者也盼望政府能予以援助，提供招聘支持。

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